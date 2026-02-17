Bisikletiyle Merdivenlerden İnen Bir Genç Kendisine Bisikleti Bıraktıran Kazayı Paylaştı

Adrenalin bağımlıları sürekli yeni bir heyecan arayışı içerisinde. Son zamanlarda, bisikletle merdivenlerden aşağıya inme trendi sosyal medyada giderek yayılıyor. Fakat, bu trend pek çok riski de beraberinde getiriyor. Hatta son günlerde bisikletle merdivenden inerken yaşanan kazaların videolarına da çok sık rastlamaya başladık.
Bir genç bisikletle merdivenden indiği sırada feci bir kaza yaşadı. Yaşadığı kazanın ardından bisikleti bıraktığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ciddi bir durumu yok.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın