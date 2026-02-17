onedio
Bisikletiyle Merdivenlerden İnen Bir Genç Kendisine Bisikleti Bıraktıran Kazayı Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
17.02.2026 - 18:49

Adrenalin bağımlıları sürekli yeni bir heyecan arayışı içerisinde. Son zamanlarda, bisikletle merdivenlerden aşağıya inme trendi sosyal medyada giderek yayılıyor. Fakat, bu trend pek çok riski de beraberinde getiriyor. Hatta son günlerde bisikletle merdivenden inerken yaşanan kazaların videolarına da çok sık rastlamaya başladık. 

Bir genç bisikletle merdivenden indiği sırada feci bir kaza yaşadı. Yaşadığı kazanın ardından bisikleti bıraktığını açıkladı.

Ciddi bir durumu yok.

Ciddi bir durumu yok.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sadece bileğinin kırıldığını belirten genç kazayı ucuz atlattı. Sosyal medya kullanıcılarından bu trende tepkiler gecikmedi. Geçtiğimiz günlerde yine bir genç bisikletle merdivenden indiği sırada kaza geçirmiş, hem kendi canını hem etrafında toplananların canını tehlikeye atmıştı. Trendin sonunun nereye varacağı ise merak konusu.

