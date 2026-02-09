Bir Süredir Depresyonda Olduğunu Söyleyen Kadın Odasını Temizlediği Anları Paylaştı

Depresyon, aslında çok kişinin muzdarip olduğu ciddi bir sağlık sorunu. Fakat ne yazık ki çoğu zaman toplumumuz tarafından gerektiği kadar önemsenmiyor. Depresyondaki insanların durumu, hassasiyet hatta şımarıklık olarak değerlendirilebiliyor. Bu yüzden depresyon yaşayanlar genellikle problemine çözüm de bulamıyor.
Bir süredir depresyonda olduğunu söyleyen bir kadın, odasını temizlediği anları paylaştı. Ortaya çıkan görüntü depresyonun ciddiyetini bir kere daha ortaya koydu.
Depresyondaki birinin evini temizleyememesi bir "tembellik" değil, biyolojik ve zihinsel bir tıkanmadır. Peki neden?
