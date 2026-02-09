onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Süredir Depresyonda Olduğunu Söyleyen Kadın Odasını Temizlediği Anları Paylaştı

Bir Süredir Depresyonda Olduğunu Söyleyen Kadın Odasını Temizlediği Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.02.2026 - 11:47

İçerik Devam Ediyor

Depresyon, aslında çok kişinin muzdarip olduğu ciddi bir sağlık sorunu. Fakat ne yazık ki çoğu zaman toplumumuz tarafından gerektiği kadar önemsenmiyor. Depresyondaki insanların durumu, hassasiyet hatta şımarıklık olarak değerlendirilebiliyor. Bu yüzden depresyon yaşayanlar genellikle problemine çözüm de bulamıyor. 

Bir süredir depresyonda olduğunu söyleyen bir kadın, odasını temizlediği anları paylaştı. Ortaya çıkan görüntü depresyonun ciddiyetini bir kere daha ortaya koydu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Depresyondaki birinin evini temizleyememesi bir "tembellik" değil, biyolojik ve zihinsel bir tıkanmadır. Peki neden?

Depresyondaki birinin evini temizleyememesi bir "tembellik" değil, biyolojik ve zihinsel bir tıkanmadır. Peki neden?

  • Enerji Yoksunluğu: Basit bir temizlik hamlesi, beyin için bir dağı tırmanmak kadar ağır fiziksel yük haline gelir.

  • Yürütücü İşlev Bozukluğu: Beyin, 'Nereden başlamalıyım?' sorusuna yanıt veremez. Planlama ve karar verme mekanizması felç olur.

  • Dopamin Eksikliği: Temizlik sonrası duyulan 'başarma ve ferahlık' hissi depresyonda kaybolur. Beyin ödül alamayacağı iş için motoru çalıştırmaz.

  • Değersizlik Hissi: Kişi içten içe 'Zaten değersizim, temiz bir ortamı hak etmiyorum' diye düşünebilir.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın