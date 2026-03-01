Sevgili Terazi, bu hafta sana bolca heyecan getirebilir! 3 Mart'ta gerçekleşecek olan Ay tutulması, Merkür'ün retrospektif hareketiyle birleşerek geçmişin tozlu raflarından bir yanlış anlaşılmayı ya da tamamlanmamış bir meseleyi tekrar ön plana çıkarabilir. Bu durum, belki de uzun zamandır aklının bir köşesinde yer etmiş bir konuyu tekrar gündeme getirebilir.

Tam da bu yüzden, romantik ilişkindeki dengeye odaklanmalısın. Partnerin, senin dışında hareket etme isteği, aranızda biraz soğuk rüzgarlar estirebilir. Bu durumda, ilişkinin sıcaklığını korumak için biraz daha çaba göstermen gerekebilir.

Tabii eğer bekar bir Terazi burcuysan, dikkat! Zira hafta sonuna doğru, ulaşılmaz gibi görünen birine karşı duyduğun yoğun duygular, kalbinde hafif bir sızıya yol açabilir. Aşkın büyüleyici dünyasında kaybolurken, kendi değerlerinden ödün vermemen gereken bir haftadasın. Peki, gerçekten bunu yapabilecek misin? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…