2 Mart - 8 Mart Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

2 - 8 Mart 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.03.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 2 Mart - 8 Mart haftası Terazi ve yükselen Terazi burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 2 Mart - 8 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta senin için oldukça hareketli geçecek. 3 Mart'ta gerçekleşecek olan Ay tutulması, hayatının birçok alanında büyük bir temizlik rüzgarı estirecek. Günlük işlerinden tut, üzerinde çalıştığın projelere kadar her şeyde bir yenilenme ve düzenleme süreci yaşanacak. Bu rüzgar, tozları alıp götürürken, bir yandan da yeni fırsatları kapına getirecek. Venüs'ün karşıt burcuna geçişi, kariyerinde yeni bir ortaklık fırsatını da beraberinde getirebilir. Bu, hedeflerine ulaşmak için sahnede olmanın tam zamanı! Arka planda yürüttüğün tüm çalışmaları, başarıya olan inançla birleştirerek, kadersel bir anlaşmanın en kârlı tarafı olabilirsin.

Bu dönemde, Ay tutulmasının enerjisi altında parlayan Güneş ve Jüpiter’in seni desteklemesi ise yaratıcı projelerinde veya sosyal sorumluluk işlerinde itibarını artırabilir. İş ortamındaki dengeleri lehine çevirme konusunda diplomatik yeteneklerini kullanman gereken bir haftadasın. Uzun zamandır beklediğin onay veya destek haberi, haftanın ortasında sana ulaşabilir. Bu, senin için büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

