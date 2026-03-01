Sevgili Terazi, bugün Başak burcundaki Ay tutulması senin 12. evinde parlıyor. Bu durum, senin uyku düzenini etkileyerek, normalde fark etmekte zorlandığın yorgunlukları ve enerji düşüklüklerini gün yüzüne çıkarıyor. Yani bu durum, senin ruhsal sağlığını korumak adına bir uyarı niteliği taşıyor.

Bu hafta, ruhunu ve bedenini yeniden dengelemek için meditasyon ve içe dönüş çalışmalarına yönelmeni öneriyoruz. Bu pratikler, haftanın sert enerjilerini yumuşatarak, daha huzurlu ve dengeli bir hafta geçirmeni sağlayacaktır. Unutma ki meditasyon ve içe dönüş, ruhunun derinliklerindeki huzuru bulmanın en etkili yollarından biridir! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…