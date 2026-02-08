Bir Gelinlikçi Kiraladığı Gelinliğin Kendisine Teslim Edildiği Halini Paylaştı

Gelinlik kiralama işlemi, oldukça yaygın. Bu durumun en büyük sebeplerinden biri, gelinliklerin yüksek maliyeti. Birçok kişi, bu özel günde, sadece birkaç saat giyeceği bir kıyafet için yüksek miktarda para harcamak yerine, daha ekonomik bir seçenek olan kiralama yolunu tercih ediyor. Ayrıca, gelinlikler kullanıldıktan sonra dolaplarda yer kaplıyor. Çünkü gelinlik için özel saklama koşulları gerekiyor. Bunun için kiralama pek çok kişiye oldukça mantıklı geliyor.

Bir gelinlikçi, kiraladığı gelinliğin kendisine teslim edilirken geldiği hali paylaştı. Ortaya çıkan görüntü ise sadece gelinlikçinin değil izleyenlerin de sinirini bozdu.