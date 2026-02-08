onedio
Bir Gelinlikçi Kiraladığı Gelinliğin Kendisine Teslim Edildiği Halini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
08.02.2026 - 11:06

Gelinlik kiralama işlemi, oldukça yaygın. Bu durumun en büyük sebeplerinden biri, gelinliklerin yüksek maliyeti. Birçok kişi, bu özel günde, sadece birkaç saat giyeceği bir kıyafet için yüksek miktarda para harcamak yerine, daha ekonomik bir seçenek olan kiralama yolunu tercih ediyor. Ayrıca, gelinlikler kullanıldıktan sonra dolaplarda yer kaplıyor. Çünkü gelinlik için özel saklama koşulları gerekiyor. Bunun için kiralama pek çok kişiye oldukça mantıklı geliyor. 

Bir gelinlikçi, kiraladığı gelinliğin kendisine teslim edilirken geldiği hali paylaştı. Ortaya çıkan görüntü ise sadece gelinlikçinin değil izleyenlerin de sinirini bozdu.

Peki bunun bir kuralı yok mu?

Gelinlik kiralanırken taraflar arasında mutlaka yazılı bir sözleşme yapılıyor. Gelinliğin hangi tarihte ve hangi biçimde teslim edileceği belirtiliyor. Lekeler veya yırtıklar olması durumunda uygulanacak yaptırımlar yazılıyor. Eğer gelinlik videodaki gibi aşırı kirli, telafi edilemeyecek lekelerle dolu veya yırtılmış şekilde gelirse, mağaza temizleme veya tamir masrafını bu depozitodan keser. Zarar çok büyükse depozitonun tamamına el konulabilir. Çoğu gelinlikçi, kiralama bedeline standart bir kuru temizleme ücreti dahil eder. Ancak videodaki gibi çamur içinde veya rutubetli bir şekilde teslim edilen ürünler 'standart temizlik' kapsamından çıkar. Bu durumda müşteriden ek temizlik bedeli talep edilir. Eğer gelinlik kullanılamaz hale geldiyse, sözleşme gereği müşteriden gelinliğin satış bedeli veya belirli bir tazminat bedeli talep edilebilir.

