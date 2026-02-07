Hayalet Şehir Gibi: Bir Kadın Kış Mevsiminde Yazlık Bölgede Yaşamanın Nasıl Bir Şey Olduğunu Gösterdi

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DUYk-3SjCuv/
Pek çok kişi deniz kenarında yaşamanın hayalini kurar. Denize sadece birkaç adımda girebilmek, denizin kokusunu her an duyabilmek, dalgaların sesini dinlemek ve deniz manzarasına karşı uzun uzun düşünmek elbette pek çok kişiye iyi gelir. Peki ya kışın? Tatil bölgelerinin kışın nasıl göründüğünü daha önce görmüş müydünüz?
'mellgleam' isimli sosyal medya kullanıcısı, kışın tatil bölgesinde yaşamanın nasıl bir şey olduğunu gösterdi. Videodaki görüntüler pek çok kişinin deniz kenarında yaşama hayalini bir kere daha sorgulattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayalet şehre dönüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın