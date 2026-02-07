onedio
Hayalet Şehir Gibi: Bir Kadın Kış Mevsiminde Yazlık Bölgede Yaşamanın Nasıl Bir Şey Olduğunu Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
07.02.2026 - 23:03

Pek çok kişi deniz kenarında yaşamanın hayalini kurar. Denize sadece birkaç adımda girebilmek, denizin kokusunu her an duyabilmek, dalgaların sesini dinlemek ve deniz manzarasına karşı uzun uzun düşünmek elbette pek çok kişiye iyi gelir. Peki ya kışın? Tatil bölgelerinin kışın nasıl göründüğünü daha önce görmüş müydünüz?

'mellgleam' isimli sosyal medya kullanıcısı, kışın tatil bölgesinde yaşamanın nasıl bir şey olduğunu gösterdi. Videodaki görüntüler pek çok kişinin deniz kenarında yaşama hayalini bir kere daha sorgulattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DUYk-3SjCuv/
Hayalet şehre dönüyor.

Yazlık bölgede yaşayanlar bilir ki, yazın bitmesiyle dükkanlar da bir bir kepenk indirmeye başlar. Alışveriş için ilçe ya da şehir merkezlerine gitmek zorunda kalırsınız. Yapacağınız etkinlikler de montunuz ve kahvenizle birlikte deniz kenarında oturmakla sınırlıdır. Şansınız varsa 1-2 kafe kışın da çalışmaya devam eder. Minibüs seferleri bile azaldığından yolculuklarınızı da buna göre planlamak zorunda kalırsınız. Ve elbette yazın gelmesini iple çekersiniz.

