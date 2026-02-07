Hayalet Şehir Gibi: Bir Kadın Kış Mevsiminde Yazlık Bölgede Yaşamanın Nasıl Bir Şey Olduğunu Gösterdi

Pek çok kişi deniz kenarında yaşamanın hayalini kurar. Denize sadece birkaç adımda girebilmek, denizin kokusunu her an duyabilmek, dalgaların sesini dinlemek ve deniz manzarasına karşı uzun uzun düşünmek elbette pek çok kişiye iyi gelir. Peki ya kışın? Tatil bölgelerinin kışın nasıl göründüğünü daha önce görmüş müydünüz?

'mellgleam' isimli sosyal medya kullanıcısı, kışın tatil bölgesinde yaşamanın nasıl bir şey olduğunu gösterdi. Videodaki görüntüler pek çok kişinin deniz kenarında yaşama hayalini bir kere daha sorgulattı.