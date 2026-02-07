onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Üzerine Rekorlar Kırılıyor: İçerik Üreticisi Mevlüt Can “Turkish Get Up” Hareketinin Tarihçesini Anlattı

Üzerine Rekorlar Kırılıyor: İçerik Üreticisi Mevlüt Can “Turkish Get Up” Hareketinin Tarihçesini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.02.2026 - 21:36 Son Güncelleme: 07.02.2026 - 21:38

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz üzere sporda ülke isimleri ile özdeşleşen pek çok hareket var. Bulgarian Split Squat , Russian Twist, Romanian Deadlift gibi pek çok hareket spor rutinlerinde yer alıyor. Bu hareketlerden biri de Turkish Get-Up, yani Türk kalkışı. Peki bu meşhur hareketin ismi nereden geliyor dersiniz?

İçerik üreticisi 'mevlutcanaltiparmak', mesajları giderdi ve “Turkish Get Up” (Türk kalkışı) hareketinin tarihçesini anlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DULf8CxDLlt/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Günümüzde bu hareket üzerinden büyük bir dünya rekoru rekabeti yaşanıyor. Son olarak 5 Aralık 2025 tarihinde Türk antrenör Burak Yazgı, 116,83 kg ağırlıkla bu hareketi tamamlayarak dünya rekorunu yeniden Türkiye adına tescil ettirmeyi başarmıştı.

Günümüzde bu hareket üzerinden büyük bir dünya rekoru rekabeti yaşanıyor. Son olarak 5 Aralık 2025 tarihinde Türk antrenör Burak Yazgı, 116,83 kg ağırlıkla bu hareketi tamamlayarak dünya rekorunu yeniden Türkiye adına tescil ettirmeyi başarmıştı.

Turkish Get-Up (Türk Kalkışı), kökleri Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanan, yeniçeriler ve pehlivanlar tarafından bir güç ve kondisyon testi olarak kullanılan tarihi bir spor hareketiymiş. Rivayete göre, o dönemde çıraklıktan ustalığa geçmek isteyen bir güreşçinin, yaklaşık 40-45 kg ağırlığındaki bir gülleyi tek eliyle başının üzerinde dengede tutarak yerden ayağa kalkması gerekiyormuş. Bu testi geçemeyenler orduda veya ağır güreş antrenmanlarında kendilerine yer bulamıyormuş. Hareket, 1930'larda New Yorklu spor salonu sahibi Sig Klein ve 1990'ların sonunda Pavel Tsatsouline gibi isimler aracılığıyla modern spor dünyasına taşınmış.

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın