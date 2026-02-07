Üzerine Rekorlar Kırılıyor: İçerik Üreticisi Mevlüt Can “Turkish Get Up” Hareketinin Tarihçesini Anlattı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DULf8CxDLlt/
Bildiğiniz üzere sporda ülke isimleri ile özdeşleşen pek çok hareket var. Bulgarian Split Squat , Russian Twist, Romanian Deadlift gibi pek çok hareket spor rutinlerinde yer alıyor. Bu hareketlerden biri de Turkish Get-Up, yani Türk kalkışı. Peki bu meşhur hareketin ismi nereden geliyor dersiniz?
İçerik üreticisi 'mevlutcanaltiparmak', mesajları giderdi ve “Turkish Get Up” (Türk kalkışı) hareketinin tarihçesini anlattı.
Günümüzde bu hareket üzerinden büyük bir dünya rekoru rekabeti yaşanıyor. Son olarak 5 Aralık 2025 tarihinde Türk antrenör Burak Yazgı, 116,83 kg ağırlıkla bu hareketi tamamlayarak dünya rekorunu yeniden Türkiye adına tescil ettirmeyi başarmıştı.
