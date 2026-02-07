Üzerine Rekorlar Kırılıyor: İçerik Üreticisi Mevlüt Can “Turkish Get Up” Hareketinin Tarihçesini Anlattı

Turkish Get-Up (Türk Kalkışı), kökleri Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanan, yeniçeriler ve pehlivanlar tarafından bir güç ve kondisyon testi olarak kullanılan tarihi bir spor hareketiymiş. Rivayete göre, o dönemde çıraklıktan ustalığa geçmek isteyen bir güreşçinin, yaklaşık 40-45 kg ağırlığındaki bir gülleyi tek eliyle başının üzerinde dengede tutarak yerden ayağa kalkması gerekiyormuş. Bu testi geçemeyenler orduda veya ağır güreş antrenmanlarında kendilerine yer bulamıyormuş. Hareket, 1930'larda New Yorklu spor salonu sahibi Sig Klein ve 1990'ların sonunda Pavel Tsatsouline gibi isimler aracılığıyla modern spor dünyasına taşınmış.