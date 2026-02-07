Anlamı Bambaşkaymış: İçerik Üreticisi Yağız Şenol Spam Mail Kutusu İfadesindeki “Spam”in Hikayesini Anlattı

Bildiğiniz üzere spam kutusu e-posta servislerinin istenmeyen mesajları otomatik olarak topladığı yer. Spam'lemek ise birine üst üste, gereksiz ve bıktırıcı mesajlar gönderme eylemine deniyor.

Spam terimi, 1937 yılında üretilen ve II. Dünya Savaşı sırasında bozulmama özelliği sayesinde cephelere çok miktarlarda gönderilen bir konserve jambon markasına dayanıyor. Savaş boyunca ve sonrasında her yerde bu ürünle karşılaşan insanlarda oluşan bıkkınlık hissi, yıllar sonra Monty Python ekibinin bu durumu tiye alan meşhur skeciyle birleşerek, internet dünyasındaki istenmeyen ve her yerden fırlayan reklam mesajlarını tanımlamak için kullanılan evrensel bir tabire dönüşmüş.