Anlamı Bambaşkaymış: İçerik Üreticisi Yağız Şenol Spam Mail Kutusu İfadesindeki “Spam”in Hikayesini Anlattı

Gündelik yaşamımızda, anlamlarını tam olarak bilmediğimiz birçok kelimeyi, kalıbı ve deyimi kullanıyoruz. Bu durum bazen kafa karışıklığına yol açarken bazen de merakımızı uyandırıyor. Bir kelimenin ya da deyimin anlamını ararken kendimizi tarihin tozlu sayfaları arasında bulabiliyoruz.
'yagizsenol17' isimli içerik üreticisi mail kutumuzdan aşina olduğumuz 'spam' ifadesinin hikayesini anlattı. Hikaye, pek çok kişinin ufkunu açtı.
Kökeni 2. Dünya Savaşı'na kadar dayanıyor.
