Anlamı Bambaşkaymış: İçerik Üreticisi Yağız Şenol Spam Mail Kutusu İfadesindeki "Spam"in Hikayesini Anlattı

Anlamı Bambaşkaymış: İçerik Üreticisi Yağız Şenol Spam Mail Kutusu İfadesindeki “Spam”in Hikayesini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.02.2026 - 21:02

Gündelik yaşamımızda, anlamlarını tam olarak bilmediğimiz birçok kelimeyi, kalıbı ve deyimi kullanıyoruz. Bu durum bazen kafa karışıklığına yol açarken bazen de merakımızı uyandırıyor. Bir kelimenin ya da deyimin anlamını ararken kendimizi tarihin tozlu sayfaları arasında bulabiliyoruz. 

'yagizsenol17' isimli içerik üreticisi mail kutumuzdan aşina olduğumuz 'spam' ifadesinin hikayesini anlattı. Hikaye, pek çok kişinin ufkunu açtı.

Kökeni 2. Dünya Savaşı'na kadar dayanıyor.

Bildiğiniz üzere spam kutusu e-posta servislerinin istenmeyen mesajları otomatik olarak topladığı yer. Spam'lemek ise birine üst üste, gereksiz ve bıktırıcı mesajlar gönderme eylemine deniyor.

Spam terimi, 1937 yılında üretilen ve II. Dünya Savaşı sırasında bozulmama özelliği sayesinde cephelere çok miktarlarda gönderilen bir konserve jambon markasına dayanıyor. Savaş boyunca ve sonrasında her yerde bu ürünle karşılaşan insanlarda oluşan bıkkınlık hissi, yıllar sonra Monty Python ekibinin bu durumu tiye alan meşhur skeciyle birleşerek, internet dünyasındaki istenmeyen ve her yerden fırlayan reklam mesajlarını tanımlamak için kullanılan evrensel bir tabire dönüşmüş.

