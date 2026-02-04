onedio
Kendisi de Dövme Seven Bir Doktor Dövme Hakkındaki Gerçekleri Anlattı: "Dövme Kanser Yapar mı?"

Pelin Yelda Göktepe
04.02.2026 - 09:35 Son Güncelleme: 04.02.2026 - 09:36

Dövme kimileri için bir tutku kimileri için de anılarını vücudunda saklamanın basit bir yolu. Genel olarak zararsız görülse de dövmeye karşı büyük ön yargıları olanlar da var. Dövme kimilerine göre bir sanat formu, bu yılla insanlar kişisel hikayelerini ve duyguları dışa vurabiliyor. Peki dövme ile ilgili ön yargılar doğru mu?

'drdogankalaman' isimli doktor dövme ile ilgili merak edilenleri açıkladı. 'Dövmeler kanserojen madde içerir mi?' sorusuna verdiği yanıt ise dövme tutkunlarını üzdü.

İşte dövmelerle ilgili merak edilen sorulara doktorun verdiği yanıtlar;

- Belki. Araştırmalar henüz kısıtlı. Kuzey Avrupa'daki bazı çalışmalar riski %25 artırabileceğini söylerken, diğer bölgelerdeki çalışmalar net bir risk artışı saptamamış.

  • Dövmeler kanserojen madde içerir mi?

- Evet. İçeriklerinde polisiklik aromatik hidrokarbonlar bulunabiliyor. Bunlar lenf notlarına taşınarak sürekli inflamasyona (iltihaplanmaya) ve teorik olarak uzun vadede lenfomaya yol açabiliyor.

  • Cilt kanserine sebep olur mu?

- Belki. Çok sınırlı çalışmalar olsa da vakalar oldukça nadir.

  • Enfeksiyon ve alerji yapar mı?

- Evet. Deri üzerinde oluşturulan suni yaralar enfeksiyon riskini artırır ve kullanılan maddeler alerjik reaksiyonları tetikleyebilir.

  • Dolaylı yoldan tehlikeli mi?

- Evet. Dövme, altında oluşabilecek bir cilt kanserini maskeleyebilir. Görülmesini ve erken teşhis edilmesini zorlaştırdığı için hayati risk oluşturabilir.

- Kendisinin de dövmeleri olduğunu ancak bunun kişisel bir karar olduğunu belirtiyor. Tüm risklerin değerlendirilip öyle karar verilmesi gerektiğini vurguluyor.

