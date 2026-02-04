Kendisi de Dövme Seven Bir Doktor Dövme Hakkındaki Gerçekleri Anlattı: "Dövme Kanser Yapar mı?"

Dövme kimileri için bir tutku kimileri için de anılarını vücudunda saklamanın basit bir yolu. Genel olarak zararsız görülse de dövmeye karşı büyük ön yargıları olanlar da var. Dövme kimilerine göre bir sanat formu, bu yılla insanlar kişisel hikayelerini ve duyguları dışa vurabiliyor. Peki dövme ile ilgili ön yargılar doğru mu?

'drdogankalaman' isimli doktor dövme ile ilgili merak edilenleri açıkladı. 'Dövmeler kanserojen madde içerir mi?' sorusuna verdiği yanıt ise dövme tutkunlarını üzdü.