Faydaları Saymakla Bitmiyor: Bir Diş Hekimi Ağız Gargarası Yerine Kullandığı Doğal Ürünü Paylaştı

Faydaları Saymakla Bitmiyor: Bir Diş Hekimi Ağız Gargarası Yerine Kullandığı Doğal Ürünü Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.02.2026 - 18:05

Ağız ve diş sağlığı, genel sağlık durumumuz üzerinde belirleyici bildiğiniz üzere. İyi bir ağız ve diş sağlığına sahip olmak, kaliteli bir yaşam için oldukça önemli. Bu nedenle, dişlerimizi düzenli olarak fırçalamak, diş ipi kullanmak ve düzenli diş kontrolüne gitmek gibi alışkanlık haline gelmeli. Bunun yanında bir de yapabileceğimiz doğal bakımlar var. Bu sayede hem ekonomik hem de basit bir şekilde ağız sağlığımıza katkıda bulunabilirsiniz. 

Diş Hekimi Beyza Casim satılan gargaralar yerine kullandığı doğal gargarayı paylaştı. Kendi gargarasını ada çayı ile yaptığını söyleyen Casim'in verdiği öneri oldukça beğenildi.

Diş Hekimi Beyza Casim'in anlattığına göre ada çayı ile gargara yapmanın faydaları;

Diş Hekimi Beyza Casim'in anlattığına göre ada çayı ile gargara yapmanın faydaları;

  • Antimikrobiyal Etki: Ağız içindeki zararlı mikropların gelişimini engellemeye yardımcı olur.

  • Antifungal Etki: Mantar oluşumuna karşı koruyucu bir kalkan görevi görür.

  • Çürük Karşıtı: Diş çürümesine neden olan başlıca bakterilerden biri olan Streptococcus mutans ile savaşır.

  • Biyoaktif Bileşenler: İçeriğindeki flavonoidler sayesinde ağız sağlığını doğal yoldan destekler.

  • Ferahlık: Ağızda temiz ve ferah bir his bırakır.

  • Pratik Kullanım: Diş fırçalamanın mümkün olmadığı anlarda (yemeklerden sonra, dışarıdayken) hızlı bir temizlik alternatifi sunar.

Peki nasıl hazırlanır?

Ada çayını 5-10 dakika demleyin. Soğuttuktan sonra küçük bir şişeye doldurun. Buzdolabında ağzı kapalı bir şişede 2-3 gün kadar muhafaza edilebilir.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
