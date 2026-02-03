Faydaları Saymakla Bitmiyor: Bir Diş Hekimi Ağız Gargarası Yerine Kullandığı Doğal Ürünü Paylaştı

Ağız ve diş sağlığı, genel sağlık durumumuz üzerinde belirleyici bildiğiniz üzere. İyi bir ağız ve diş sağlığına sahip olmak, kaliteli bir yaşam için oldukça önemli. Bu nedenle, dişlerimizi düzenli olarak fırçalamak, diş ipi kullanmak ve düzenli diş kontrolüne gitmek gibi alışkanlık haline gelmeli. Bunun yanında bir de yapabileceğimiz doğal bakımlar var. Bu sayede hem ekonomik hem de basit bir şekilde ağız sağlığımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Diş Hekimi Beyza Casim satılan gargaralar yerine kullandığı doğal gargarayı paylaştı. Kendi gargarasını ada çayı ile yaptığını söyleyen Casim'in verdiği öneri oldukça beğenildi.