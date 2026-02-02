onedio
Bir İçerik Üreticisi Alkolün Kilo Verme Sürecine Etkisini Anlattı: "Yağma Yakma Sinyallerini Durduruyor"

Bir İçerik Üreticisi Alkolün Kilo Verme Sürecine Etkisini Anlattı: "Yağma Yakma Sinyallerini Durduruyor"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
02.02.2026

Diyet sürecinde, yaşam tarzında köklü değişiklikler yapmak gerekebiliyor. Bu durum, sağlıklı ve dengeli bir şekilde kilo verme hedefine ulaşabilmek için oldukça önemli. Bazen bazı alışkanlıkları tamamen terk etmek gerekirken bazen ise yepyeni alışkanlıklar edinmek gerekebiliyor. 

Bir içerik üreticisi, alkolün diyet sürecine etkisini anlattı. Alkolün yağ yakma sürecini sekteye uğrattığını söyleyen kadının verdiği bilgiler özellikle diyet sürecinde olanların kafasını biraz karıştırdı.

Peki bu bilgiler tamamen doğru mu?

Peki bu bilgiler tamamen doğru mu?

1. Alkol Yağ Yakımını Durdurur mu?

Kısmen doğru. Vücudunuz alkolü (etanolü) bir 'zehir' olarak algılar ve onu sistemden atmaya öncelik verir. Karaciğeriniz alkolü yakmakla meşgulken, yağ oksidasyonu (yağ yakımı) geçici olarak yavaşlar veya baskılanır. Ancak bu durum, yağ yakımının 'tamamen' durduğu ve her şeyin yağa dönüştüğü anlamına gelmez. Sadece metabolik bir öncelik değişimidir.

2. Etanol Sistemde 72 Saat Kalır mı?

Yanlış. Bir kadeh alkolün (videoda bahsedilen miktar) vücuttan atılması genellikle birkaç saat sürer. Alkolün metabolitlerinin vücutta daha uzun süre kalması mümkündür, ancak 'yağ yakımını 72 saat boyunca tamamen durdurması' bilimsel olarak pek mümkün değil. Bu süre, içilen miktara ve kişinin metabolizmasına göre değişse de, tek bir kadehin etkisi bu kadar uzun sürmez.

3. Her Şey Yağ Olarak mı Depolanır?

Abartılı bir iddia. Kilo alımının temel kuralı kalori dengesidir. Eğer gün sonunda yaktığınızdan fazla kalori alırsanız, bu fazlalık (alkol olsun ya da olmasın) yağa dönüşür. Alkolün asıl tehlikesi şunlardır:

  • Boş kaloridir: Besleyici değeri yoktur.

  • İştah açar: Yanında meze veya abur cubur yeme isteğini artırır.

  • Karar verme mekanizmasını bozar: Diyetinizi bozma ihtimalinizi yükseltir.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
