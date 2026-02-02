Bir İçerik Üreticisi Alkolün Kilo Verme Sürecine Etkisini Anlattı: "Yağma Yakma Sinyallerini Durduruyor"

1. Alkol Yağ Yakımını Durdurur mu?

Kısmen doğru. Vücudunuz alkolü (etanolü) bir 'zehir' olarak algılar ve onu sistemden atmaya öncelik verir. Karaciğeriniz alkolü yakmakla meşgulken, yağ oksidasyonu (yağ yakımı) geçici olarak yavaşlar veya baskılanır. Ancak bu durum, yağ yakımının 'tamamen' durduğu ve her şeyin yağa dönüştüğü anlamına gelmez. Sadece metabolik bir öncelik değişimidir.

2. Etanol Sistemde 72 Saat Kalır mı?

Yanlış. Bir kadeh alkolün (videoda bahsedilen miktar) vücuttan atılması genellikle birkaç saat sürer. Alkolün metabolitlerinin vücutta daha uzun süre kalması mümkündür, ancak 'yağ yakımını 72 saat boyunca tamamen durdurması' bilimsel olarak pek mümkün değil. Bu süre, içilen miktara ve kişinin metabolizmasına göre değişse de, tek bir kadehin etkisi bu kadar uzun sürmez.

3. Her Şey Yağ Olarak mı Depolanır?

Abartılı bir iddia. Kilo alımının temel kuralı kalori dengesidir. Eğer gün sonunda yaktığınızdan fazla kalori alırsanız, bu fazlalık (alkol olsun ya da olmasın) yağa dönüşür. Alkolün asıl tehlikesi şunlardır: