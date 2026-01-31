onedio
Sevgililer Günü İçin Eşsiz Bir Hediye Arayanlar: Bir Kadın Sevgilisinin Sakalıyla Yaptığı Eşyaları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
31.01.2026 - 21:39 Son Güncelleme: 31.01.2026 - 21:44

Sevgililer Günü'nün kapıda olduğu bu günlerde, çiftlerin en farklı hediye bulma telaşı başladı. Bu özel gün için en anlamlı, en özel hediyeyi seçmeye çalışanlar kadar bu talebe hizmet etmek için çeşitli ürünler ile bu özel güne hazırlanan işletmeler de var. Bazıları ise ciddi anlamda farklılığıyla ağzımızı açık bırakabiliyor. 

Erkek arkadaşın sakalından üretilen eşyalar sosyal medyada viral oldu. Son derece farklı olan bu fikir görenleri şaşkına çevirdi.

Kan ile yapılan versiyonu da vardı.

Kan ile yapılan versiyonu da vardı.

Sevgilinin sakalı, çeşitli maddelerle karıştırılarak kalıplara konuyor, donduruluyor ve tarak, ayna gibi ürünler yapılıyor. Böylelikle sevgilinizin bir parçasını her an yanınızda taşıyorsunuz. Benzer ürünleri kan ile yapılan versiyonları da vardı. Bir işletme sevgilinizden aldığı kanı benzer şekilde dondurarak yanınızda taşıyabileceğiniz eşyalar haline getiriyordu. Hangisi daha beter bilemedik...

Buradan izleyebilirsiniz;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
