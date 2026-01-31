Yıllardır Market İşleten Bir Adam Dolandırıcıların Yeni Yöntemine İsyan Etti

Dolandırıcılar her geçen gün yeni taktikler ve hileler geliştiriyor bildiğiniz üzere. Bir yöntem ifşa olur olmaz bambaşka bir fikirle karşımıza çıkıyorlar. Bu durumdan en çok muzdarip olan da esnaflar oluyor. Sürekli para alışverişinin olduğu dükkanlarda dolandırıcılar, birbirinden ilginç yöntemlerle hırsızlık gerçekleştirebiliyor.
Bir esnaf dolandırıcıların son yöntemini paylaştı. İki farklı banknotun birbirine yapıştırıldığını gören esnaf 'Şimdi bu 10 lira mı, 30 lira mı? Kaç lira oluyor bu? Dolandırıcılığın da bu kadarı, pes!” diyerek duruma isyan etti.
Peki bunu neden yapıyorlar?
