Yıllardır Market İşleten Bir Adam Dolandırıcıların Yeni Yöntemine İsyan Etti

Pelin Yelda Göktepe
31.01.2026 - 19:15

Dolandırıcılar her geçen gün yeni taktikler ve hileler geliştiriyor bildiğiniz üzere. Bir yöntem ifşa olur olmaz bambaşka bir fikirle karşımıza çıkıyorlar. Bu durumdan en çok muzdarip olan da esnaflar oluyor. Sürekli para alışverişinin olduğu dükkanlarda dolandırıcılar, birbirinden ilginç yöntemlerle hırsızlık gerçekleştirebiliyor.  

Bir esnaf dolandırıcıların son yöntemini paylaştı. İki farklı banknotun birbirine yapıştırıldığını gören esnaf 'Şimdi bu 10 lira mı, 30 lira mı? Kaç lira oluyor bu? Dolandırıcılığın da bu kadarı, pes!” diyerek duruma isyan etti.

Peki bunu neden yapıyorlar?

Peki bunu neden yapıyorlar?

İlk bakışta 'Neden 10 ve 20 lirayı birleştirip yine az bir miktar elde etsinler ki?' diye düşünebilirsiniz. Ancak buradaki asıl kurnazlık '1 parayı 2 paraya dönüştürme' mantığına dayanıyor. Eğer bu iki parayı da dikkatsiz esnaflara 20 TL olarak yutturabilirse, elindeki 30 TL'yi 40 TL yapmış oluyor.

Peki neden daha yüksek banknotlar değil?

Genellikle 100 TL veya 200 TL gibi paralarda bu risk alınmaz; çünkü insanlar yüksek meblağlı paraları kontrol dikkatli inceler. 10 ve 20 TL gibi 'bozukluk' muamelesi gören paralar, alışverişin en hızlı anında (örneğin bir bakkal kuyruğunda veya dolmuşta) cüzdandan çıkarılıp verildiğinde kimse kontrol etmez.

Merkez Bankası bu parayı değiştirir mi?

Bir paranın yenisiyle değiştirilebilmesi için şu kural uygulanır;

  • %50'den fazlası varsa: Banknotun tek parça halinde veya farklı parçalarla toplamda yüzey alanının yarısından fazlası (%50 + 1) elinizdeyse, banka size o banknotun tam değerini öder.

  • Tam %50'si varsa: Sadece yarısı elinizdeyse, değerinin yarısını alabilirsiniz.

  • %50'den azı varsa: Para tamamen geçersizdir, hiçbir ödeme yapılmaz.

