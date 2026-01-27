onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Eski Elektronik Cihazları Ayrıştırarak 2 Günde Elde Ettiği Altını Paylaştı

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Eski Elektronik Cihazları Ayrıştırarak 2 Günde Elde Ettiği Altını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.01.2026 - 21:57 Son Güncelleme: 27.01.2026 - 21:59

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz yıldan beri altın rekor üstüne rekor kırıyor. Daha birkaç gün önce gram altın yine rekor tazeledi. Haliyle pek çok kişinin gözü altına çevrildi. Daha önce bir sosyal medya kullanıcısı, dereden çıkarttığı altınları göstererek dereden nasıl altın çıkarılabileceğini anlatmıştı. 

Şimdi de başka bir sosyal medya kullanıcısı, eski elektronik cihazları ayrıştırarak çıkarttığı altınları paylaştı. Sadece 2 gün çalıştığını belirten vatandaşın çıkarttığı altının 40,64 gram geldiği görüldü.

Kaynak: https://x.com/ZamHaberAjans/status/20...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki eski elektroniklerden nasıl altın elde ediliyor?

Peki eski elektroniklerden nasıl altın elde ediliyor?

Elektronik atıklardan altın çıkarma süreci, 'kentsel madencilik' olarak adlandırılan ve ciddi bir dikkat gerektiren kimyasal ve fiziksel pek çok aşamadan oluşuyor. İlk adımda, anakartlar, işlemciler ve RAM modülleri gibi altın içeren parçalar manuel olarak ayrıştırılıyor, ardından öğütülerek yüzey alanları genişletiliyor. Daha sonra, altın içeren bağlantı noktaları ve devre yolları, genellikle kral suyu (HNO3​+3HCl) adı verilen güçlü bir asit karışımına daldırılarak altının sıvı faza geçmesi sağlanıyor. Elde edilen bu asidik çözeltiden altını geri kazanmak için sodyum metabisülfit gibi çöktürücü kimyasallar kullanılıyor. Bu sayede altın, bir çamur veya toz halinde dibe çöküyor. Son aşamada ise bu toz toplanıyor, kurutuluyor ve yüksek ısılı potalarda eritilerek videoda gördüğünüz o parlak, saf metal külçesine dönüştürülüyor.

40 gram altın elde etmek için:

  • Eğer eski nesil işlemcilerden (seramik işlemciler) elde ediliyorsa, aklaşık 80-150 adet arası yüksek kaliteli işlemci gerekir.

  • Eğer bilgisayar RAM'lerinden elde ediliyorsa, yaklaşık 300-400 kg civarında yani binlerce adet RAM modülünün işlenmesi gerekir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın