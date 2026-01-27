Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Eski Elektronik Cihazları Ayrıştırarak 2 Günde Elde Ettiği Altını Paylaştı

Geçtiğimiz yıldan beri altın rekor üstüne rekor kırıyor. Daha birkaç gün önce gram altın yine rekor tazeledi. Haliyle pek çok kişinin gözü altına çevrildi. Daha önce bir sosyal medya kullanıcısı, dereden çıkarttığı altınları göstererek dereden nasıl altın çıkarılabileceğini anlatmıştı.

Şimdi de başka bir sosyal medya kullanıcısı, eski elektronik cihazları ayrıştırarak çıkarttığı altınları paylaştı. Sadece 2 gün çalıştığını belirten vatandaşın çıkarttığı altının 40,64 gram geldiği görüldü.