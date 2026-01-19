onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kronik Baş Ağrısı Çekenler Toplanın: Sadece Bir Buz Parçası ile Baş Ağrısı Nasıl Geçirilir?

Kronik Baş Ağrısı Çekenler Toplanın: Sadece Bir Buz Parçası ile Baş Ağrısı Nasıl Geçirilir?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.01.2026 - 15:26

İçerik Devam Ediyor

Baş ağrısı, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilen bir durum. Tüm rutinlerimizi aksatabiliyor, enerjimizi düşürebiliyor ve hatta uyku düzenimizi bile bozabiliyor. Genellikle stres, yorgunluk veya sağlık sorunları gibi birçok farklı sebeple ortaya çıkabilen baş ağrısına bazen ağrı kesiciler de fayda etmeyebiliyor.

Bir eczacı hem ağrı kesiciden fayda alamayan hem de ağrı kesici kullanmak istemeyenler için baş ağrısını 3 saniyede geçiren bir yöntem paylaştı. Sadece bir buzla yapılan bu işlem kronik baş ağrısından muzdarip olanları heyecanlandırdı.

Kaynak: https://x.com/HVMHaber/status/2013208...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir buzla baş ağrısı nasıl kesiliyor? Herkes yapabilir mi?

Bir buzla baş ağrısı nasıl kesiliyor? Herkes yapabilir mi?

Elinizi açtığınızda baş parmağınız ile işaret parmağınızın arasında kalan o etli, V şeklindeki bölgeye bir buz parçası yerleştirmeniz gerekiyor. Anlatılana göre bu bölge, başa giden sinir ağlarıyla doğrudan bağlantılı olduğu için buzun yarattığı soğuk şoku, beyne giden ağrı sinyallerini anlık olarak kesiyor ve bölgedeki kan dolaşımını düzenleyerek ağrının saniyeler içinde hafiflemesine yardımcı oluyor.

Bu bölge geleneksel Çin tıbbında LI4 (Hegu) noktası olarak bilinir. Gerçekten de baş ağrısı, diş ağrısı ve stres gibi durumlarda bu noktaya baskı yapılması yaygın bir uygulamadır.

Dikkat etmeniz gerekenler:

  • Hamilelik: Bu noktaya baskı yapılması veya aşırı uyarılması hamilelerde rahim kasılmalarını tetikleyebileceği için hamilelerin bu yöntemi denemesi önerilmiyor.

  • Buz Yanığı: Buzu doğrudan cildinize uzun süre tutmayın, ince bir beze sararak uygulamak daha güvenli.

  • Tıbbi Durumlar: Eğer baş ağrınız şiddetliyse, geçmiyorsa veya beraberinde başka belirtiler varsa mutlaka bir doktora danışmalısınız.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın