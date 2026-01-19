Kronik Baş Ağrısı Çekenler Toplanın: Sadece Bir Buz Parçası ile Baş Ağrısı Nasıl Geçirilir?

Baş ağrısı, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilen bir durum. Tüm rutinlerimizi aksatabiliyor, enerjimizi düşürebiliyor ve hatta uyku düzenimizi bile bozabiliyor. Genellikle stres, yorgunluk veya sağlık sorunları gibi birçok farklı sebeple ortaya çıkabilen baş ağrısına bazen ağrı kesiciler de fayda etmeyebiliyor.

Bir eczacı hem ağrı kesiciden fayda alamayan hem de ağrı kesici kullanmak istemeyenler için baş ağrısını 3 saniyede geçiren bir yöntem paylaştı. Sadece bir buzla yapılan bu işlem kronik baş ağrısından muzdarip olanları heyecanlandırdı.