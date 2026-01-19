onedio
Pek Çok Kişinin Fobisi Olan Asansörün Düşme Anı Görüntülendi

Pelin Yelda Göktepe
19.01.2026 - 11:23

Asansörler, modern yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bununla birlikte, hala birçok insan için hala fobi kaynağı olmaya devam ediyor. Hem kapalı alanda kalma korkusu hem de asansörün düşme ihtimali pek çok kişiyi endişelendiriyor. Asansörlerin bakımlarının düzenli yapılıyor olması büyük önem taşıyor. Aksi halde korkulanın başa gelmesi çok olası. 

Arızalanan bir asansörün düşme anı görüntülendi. Asansörün düşme hızı ve saniyeler içinde paramparça oluşu, bakımların önemini bir kere daha hatırlattı.

Asansörler aslında kolay kolay düşmeyecek şekilde dizayn ediliyor. Fakat yapılan bazı hatalar ciddi kazalara sebep olabiliyor.

  • Fren Sistemi Arızası: En kritik durumdur. Normalde asansör motoru durduğunda veya güç kesildiğinde mekanik frenler kabini sabit tutar. Bu frenlerin bakımsız kalması veya aşınması kaymaya neden olabilir.

  • Kasnak ve Halat Aşınması: Modern asansörlerde genellikle 4 ila 8 arasında çelik halat bulunur. Birinin kopması asansörü düşürmez; ancak tüm halatların aynı anda bakımsızlık nedeniyle kopması teorik bir risktir.

  • Hız Regülatörü Bozukluğu: Asansör belirlenen hız limitini aştığında devreye giren 'paraşüt sistemi' (mekanik kilit) eğer regülatör arızalıysa devreye girmeyebilir.

  • Aşırı Yükleme: Asansörün taşıma kapasitesinin sürekli üzerine çıkılması, fren mekanizması ve halatlar üzerinde aşırı stres yaratarak metal yorgunluğuna yol açar.

  • Yetkisiz Müdahale: Arıza durumunda teknik ekip yerine kapıcı veya bina sakinlerinin manüel olarak frenleri serbest bırakmaya çalışması en yaygın kaza sebeplerinden biridir.

  • Kaçak veya Kalitesiz Parça: Periyodik bakımlarda orijinal ve standartlara uygun parça kullanılmaması sistem bütünlüğünü bozar.

