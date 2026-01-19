Pek Çok Kişinin Fobisi Olan Asansörün Düşme Anı Görüntülendi

Asansörler, modern yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bununla birlikte, hala birçok insan için hala fobi kaynağı olmaya devam ediyor. Hem kapalı alanda kalma korkusu hem de asansörün düşme ihtimali pek çok kişiyi endişelendiriyor. Asansörlerin bakımlarının düzenli yapılıyor olması büyük önem taşıyor. Aksi halde korkulanın başa gelmesi çok olası.
Arızalanan bir asansörün düşme anı görüntülendi. Asansörün düşme hızı ve saniyeler içinde paramparça oluşu, bakımların önemini bir kere daha hatırlattı.
Asansörler aslında kolay kolay düşmeyecek şekilde dizayn ediliyor. Fakat yapılan bazı hatalar ciddi kazalara sebep olabiliyor.
