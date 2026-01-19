Araç Kullanırken Şekeri Düşen Tip-1 Diyabet Hastası Kadın Yaşananları ve Oğlunun Müdahalesini Paylaştı

Tip 1 diyabet hem ülkemizde hem dünyada yaygın bir şekilde görülen bir hastalık. Genellikle çocukluk çağında görülüyor ve vücudun yeterli insülin üretememesi sonucu ortaya çıkıyor. Tip 1 diyabet, genellikle insülin tedavisi ve sağlıklı bir yaşam tarzı ile kontrol altına alınabiliyor. Ancak, hastalığın tamamen tedavi edilmesi mümkün olmayabiliyor. Bu yüzden diyabetlilerin her an dikkatli olması gerekiyor.

'cnpirella' isimli sosyal medya kullanıcısı, trafikte şekerinin düştüğü anları paylaştı. Oğlunun soğuk kanlı müdahalesi ile durum kontrol altına alındı.