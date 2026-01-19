onedio
Araç Kullanırken Şekeri Düşen Tip-1 Diyabet Hastası Kadın Yaşananları ve Oğlunun Müdahalesini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
19.01.2026 - 11:55

Tip 1 diyabet hem ülkemizde hem dünyada yaygın bir şekilde görülen bir hastalık. Genellikle çocukluk çağında görülüyor ve vücudun yeterli insülin üretememesi sonucu ortaya çıkıyor. Tip 1 diyabet, genellikle insülin tedavisi ve sağlıklı bir yaşam tarzı ile kontrol altına alınabiliyor. Ancak, hastalığın tamamen tedavi edilmesi mümkün olmayabiliyor. Bu yüzden diyabetlilerin her an dikkatli olması gerekiyor.

'cnpirella' isimli sosyal medya kullanıcısı, trafikte şekerinin düştüğü anları paylaştı. Oğlunun soğuk kanlı müdahalesi ile durum kontrol altına alındı.

Araç kullanırken şeker düşmesi durumda ne yapılmalı?

  • HEMEN DURUN: Belirtiyi hissettiğiniz an aracı sağa çekin ve kontağı kapatın.

  • KOLTUK DEĞİŞTİRİN: Yan koltuğa veya arkaya geçin (pedallardan uzaklaşın).

  • HIZLI ŞEKER ALIN: 3-4 kesme şeker veya yarım kutu meyve suyu tüketin.

  • 15 DAKİKA BEKLEYİN: Şekerin yükselmesini bekleyip ölçüm yapın; düşükse şeker alımını tekrarlayın.

  • DENGELEYİN: Şeker yükselince tekrar düşmemesi için bisküvi, sandviç veya süt gibi bir ara öğün yapın.

  • HEMEN SÜRMEYİN: Kendinizi tamamen toparlamadan (en az 45 dakika) yola devam etmeyin.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
