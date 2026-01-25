Son Günlerin Viral Köpek Sevme Videosuna ODTÜ Dokunuşu:" Bu da Bizim Mottişimiz"

Son dönemde dört ayaklı, köpek görünümündeki robotlara sıkça rastlıyoruz. Artık adece basit komutları yerine getiren makineler olmaktan çıkıp 'Yapay Zekalı Fiziksel Varlıklar' (Embodied AI) haline geldiler. Arama-kurtarma, güvenlik ve lojistik gibi kritik alanlarda kullanılması amaçlanan bu robotların kullanım alanı da giderek genişliyor.

ODTÜ'nün köpek robotu, son dönemde köpeğini severken viral olan kadının sesi ile birleştirildi. Ortaya ise eğlenceli bir video çıktı.