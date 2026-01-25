onedio
Son Günlerin Viral Köpek Sevme Videosuna ODTÜ Dokunuşu:" Bu da Bizim Mottişimiz"

Pelin Yelda Göktepe
25.01.2026 - 10:41

Son dönemde dört ayaklı, köpek görünümündeki robotlara sıkça rastlıyoruz. Artık adece basit komutları yerine getiren makineler olmaktan çıkıp 'Yapay Zekalı Fiziksel Varlıklar' (Embodied AI) haline geldiler. Arama-kurtarma, güvenlik ve lojistik gibi kritik alanlarda kullanılması amaçlanan bu robotların kullanım alanı da giderek genişliyor. 

ODTÜ'nün köpek robotu, son dönemde köpeğini severken viral olan kadının sesi ile birleştirildi. Ortaya ise eğlenceli bir video çıktı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesinde geliştirilen veya kullanılan dört bacaklı bir robot köpekin özellikleri ve amacına da biraz değinelim;

  • Model: Görüntüdeki robot, muhtemelen Unitree firmasının ürettiği 'Go1' veya 'Go2' modelinin ODTÜ ROMER (Robotik ve Yapay Zeka Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi) tarafından özelleştirilmiş bir versiyonu. Üzerinde de zaten ROMER ve ODTÜ logoları açıkça görülüyor.

  • Hareket Kabiliyeti: Engebeli arazilerde dengesini koruyabilen, merdiven çıkabilen ve videodaki gibi oldukça hızlı hareket edebilen bir yapıya sahip.

  • Kullanım Alanları: Bu tür robotlar; arama-kurtarma faaliyetlerinde, tehlikeli bölgelerin keşfinde, haritalandırmada veya otonom devriye görevlerinde kullanılmak üzere AR-GE çalışmalarında değerlendiriliyor.

