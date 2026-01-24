onedio
Amerika'da Lise Okuyan Bir Türk Okuluna Düzenlenen Saldırıları Puanladı ve Alınan Önlemleri Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.01.2026 - 16:35

ABD'de liselere saldırı çok sık yaşanıyor bildiğiniz üzere. Hatta bu durum pek çok kitaba, diziye ve filme de konu oldu. Her ne yapılırsa yapılsın, bu saldırıların önüne yıllardır geçilemedi. Eğitim kurumlarında yaşanan bu saldırılar, ülke genelindeki güvenlik sorunlarını ve gençler arasında yaygınlaşan şiddeti de gözler önüne seriyor. 

ABD'de lise okuyan 'zeybozy' isimli sosyal medya kullanıcısı, okulunda gerçekleşen saldırıları puanladı ve alınan önlemleri gösterdi. Görüntüler film sahnelerini aratmadı.

Kapılar dışardan açılmıyor, okulda polis bekliyor.

Sadece dışardan açılan kapıları gösteren öğrenci, okulda Türkiye'deki güvenliklerden farklı olarak çelik yelekli bir polisin beklediğini söyledi. Ayrıca son dönemde saldırılar ile ilgili tatbikatlar da sıklıkla düzenleniyor. Bunların çoğu öğrencilere önceden haber verilmeden gerçekleşiyor. Bu yüzden bu durum aslında öğrencilerin normali haline gelmiş durumda.

👇

kunti

Nasılda ergen bir paylaşım ve bunu yayınlayan ergen bir editör.