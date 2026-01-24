Amerika'da Lise Okuyan Bir Türk Okuluna Düzenlenen Saldırıları Puanladı ve Alınan Önlemleri Gösterdi

ABD'de liselere saldırı çok sık yaşanıyor bildiğiniz üzere. Hatta bu durum pek çok kitaba, diziye ve filme de konu oldu. Her ne yapılırsa yapılsın, bu saldırıların önüne yıllardır geçilemedi. Eğitim kurumlarında yaşanan bu saldırılar, ülke genelindeki güvenlik sorunlarını ve gençler arasında yaygınlaşan şiddeti de gözler önüne seriyor.
ABD'de lise okuyan 'zeybozy' isimli sosyal medya kullanıcısı, okulunda gerçekleşen saldırıları puanladı ve alınan önlemleri gösterdi. Görüntüler film sahnelerini aratmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kapılar dışardan açılmıyor, okulda polis bekliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Nasılda ergen bir paylaşım ve bunu yayınlayan ergen bir editör.