Almanya'da Kuryelik Yapan Bir Türk Bir İş Gününü ve Aylık Kazancını Paylaştı

Özellikle son dönemde gençlerin büyük bir bölümü, Almanya'daki çalışma olanaklarını değerlendirmeye çalışıyor. Bu, gençlerin kariyer hedeflerini gerçekleştirebilecekleri ve yaşam standartlarını yükseltebilecekleri bir fırsat olarak görülüyor. Almanya'ya gidip yeni bir hayat kuranlar, yolun başında olan kişilerle tecrübelerini paylaşıyor.

Almanya'da kuryelik yapan 'akincoo' isimli sosyal medya kullanıcısı, bir iş gününü paylaştı. Ayrıca işiyle ilgili merak edilenleri de yanıtladı.