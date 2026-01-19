onedio
Almanya'da Kuryelik Yapan Bir Türk Bir İş Gününü ve Aylık Kazancını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
19.01.2026 - 14:25

Özellikle son dönemde gençlerin büyük bir bölümü, Almanya'daki çalışma olanaklarını değerlendirmeye çalışıyor. Bu, gençlerin kariyer hedeflerini gerçekleştirebilecekleri ve yaşam standartlarını yükseltebilecekleri bir fırsat olarak görülüyor. Almanya'ya gidip yeni bir hayat kuranlar, yolun başında olan kişilerle tecrübelerini paylaşıyor. 

Almanya'da kuryelik yapan 'akincoo' isimli sosyal medya kullanıcısı, bir iş gününü paylaştı. Ayrıca işiyle ilgili merak edilenleri de yanıtladı.

"Dil bilmek gerekmiyor"

Almanya'da bu işi yapabilmek için dil bilmenin gerekmediğini, temel cümlelerle anlaşılabildiğiniz söyleyen içerik üreticisi, aylık kazancının da 2000-2500 Euro arasında değiştiğini söyledi. İşin kolay ama yorucu olduğunu belirtirken yılbaşı gibi dönemlerde yoğunluğun arttığını, eve geç dönmek zorunda kaldığını söyledi.

