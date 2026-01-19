Almanya'da Kuryelik Yapan Bir Türk Bir İş Gününü ve Aylık Kazancını Paylaştı

Özellikle son dönemde gençlerin büyük bir bölümü, Almanya'daki çalışma olanaklarını değerlendirmeye çalışıyor. Bu, gençlerin kariyer hedeflerini gerçekleştirebilecekleri ve yaşam standartlarını yükseltebilecekleri bir fırsat olarak görülüyor. Almanya'ya gidip yeni bir hayat kuranlar, yolun başında olan kişilerle tecrübelerini paylaşıyor.
Almanya'da kuryelik yapan 'akincoo' isimli sosyal medya kullanıcısı, bir iş gününü paylaştı. Ayrıca işiyle ilgili merak edilenleri de yanıtladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Dil bilmek gerekmiyor"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın