Amerikan Ordusu'nda Görev Yapan Bir Türk, Askerlere Verilen Öğle Yemeğini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
18.01.2026 - 15:30 Son Güncelleme: 18.01.2026 - 15:33

Son dönemde, özellikle sosyal medyada Amerikan ordusunda görev yapan farklı milletlerden insanların videolarına sıklıkla rastlıyoruz. Aralarında pek çok Türk de var. Her biri verilen yemeklerden uyku düzenine, görevlerinden günlük yaşamlarıma kadar pek çok detayı paylaşıyor. 

Amerikan ordusunda görev yapan bir Türk, askerlere verilen öğle yemeğini paylaştı. Yemeklerin çeşitliliği ve besleyiciliği dikkat çekti.

Kaynak: https://x.com/haberebibak/status/2012...
Peki son dönemde farklı milletlerden insanların Amerikan ordusuna katılmasının sebebi olan meşhur avantajlar neler?

  • Hızlı Vatandaşlık: Normal şartlarda Green Card sahipleri için 5 yıl olan vatandaşlık bekleme süresi, askeri hizmetle birlikte 1 yıla, bazen (çatışma dönemlerinde) eğitim başladığı andan itibaren birkaç aya kadar düşebiliyor.

  • Aile Yardımları: 'Parole in Place' programı sayesinde, askerin ABD'de yasal statüsü olmayan aile bireylerine (eş, çocuk, anne-baba) geçici yasal ikamet ve çalışma izni sağlanabiliyor. Bu da deport (sınır dışı) riskini ortadan kaldırıyor.

  • Harç Muafiyeti: Binlerce doları bulan vatandaşlık başvuru ücretleri askerlerden alınmıyor. 

  • GI Bill (Eğitim Bursu): Hizmet süresini tamamlayanlara, üniversite veya yüksek lisans eğitimleri için tam burs, kitap parası ve eğitim süresince aylık kira yardımı sağlanıyor.

  • Sertifikasyon: Orduda alınan teknik eğitimler (IT, mekanik, lojistik, sağlık vb.), sivil sektörde geçerliliği olan uluslararası sertifikalara dönüştürülebiliyor.

  • Ücretsiz Üniversite: Görevdeyken (Active Duty) alınan derslerin ücretinin tamamı ordu tarafından karşılanabiliyor.

  • VA Home Loan (Konut Kredisi): Askerler ve gaziler (veterans), hiç peşinat ödemeden ve çok düşük faiz oranlarıyla ev sahibi olabiliyorlar. Bu, ABD emlak piyasasında büyük bir ayrıcalıktır.

  • Sağlık Sigortası: 'TRICARE' sistemi ile hem asker hem de bakmakla yükümlü olduğu ailesi kapsamlı ve ücretsiz (veya çok düşük maliyetli) sağlık hizmetinden yararlanıyor.

  • Ekonomik Avantajlar: Temel maaşın yanı sıra; kira yardımı (BAH), yemek yardımı (BAS) ve vergi avantajları sunuluyor. Ayrıca askeri üslerdeki marketlerde (Commissary/PX) ürünler piyasadan çok daha ucuza ve vergisiz satılıyor.

