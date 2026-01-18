Amerikan Ordusu'nda Görev Yapan Bir Türk, Askerlere Verilen Öğle Yemeğini Paylaştı

Hızlı Vatandaşlık: Normal şartlarda Green Card sahipleri için 5 yıl olan vatandaşlık bekleme süresi, askeri hizmetle birlikte 1 yıla, bazen (çatışma dönemlerinde) eğitim başladığı andan itibaren birkaç aya kadar düşebiliyor.

Aile Yardımları: 'Parole in Place' programı sayesinde, askerin ABD'de yasal statüsü olmayan aile bireylerine (eş, çocuk, anne-baba) geçici yasal ikamet ve çalışma izni sağlanabiliyor. Bu da deport (sınır dışı) riskini ortadan kaldırıyor.

Harç Muafiyeti: Binlerce doları bulan vatandaşlık başvuru ücretleri askerlerden alınmıyor.

GI Bill (Eğitim Bursu): Hizmet süresini tamamlayanlara, üniversite veya yüksek lisans eğitimleri için tam burs, kitap parası ve eğitim süresince aylık kira yardımı sağlanıyor.

Sertifikasyon: Orduda alınan teknik eğitimler (IT, mekanik, lojistik, sağlık vb.), sivil sektörde geçerliliği olan uluslararası sertifikalara dönüştürülebiliyor.

Ücretsiz Üniversite: Görevdeyken (Active Duty) alınan derslerin ücretinin tamamı ordu tarafından karşılanabiliyor.

VA Home Loan (Konut Kredisi): Askerler ve gaziler (veterans), hiç peşinat ödemeden ve çok düşük faiz oranlarıyla ev sahibi olabiliyorlar. Bu, ABD emlak piyasasında büyük bir ayrıcalıktır.

Sağlık Sigortası: 'TRICARE' sistemi ile hem asker hem de bakmakla yükümlü olduğu ailesi kapsamlı ve ücretsiz (veya çok düşük maliyetli) sağlık hizmetinden yararlanıyor.