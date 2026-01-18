Nostaljiye Doymuyoruz: Şimdi de "2012'de Instagram'a Girmek" Videosuyla Geçmişe Gidiyoruz

Şu an hayatımızın bir parçası olsa da Instagram, hayatımıza 2010 yılında girdi. Bu dijital platform, sosyal medya dünyasına damga vuran bir yenilik olarak karşımıza çıktı ve kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Hatta o dönem kullanılan pek çok sosyal medya uygulamasını geride bıraktırdı. Peki Instagram ilk yıllarında nasıl görünüyordu?
Bir sosyal medya kullanıcısı 2012 yılında Instagram'ın nasıl göründüğünü bir video ile gösterdi. Instagram'ın tasarımı ve paylaşılan fotoğraflar her birimiz o günlere götürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kahverengi ikon, yüksek efektli fotoğraflar...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın