Nostaljiye Doymuyoruz: Şimdi de "2012'de Instagram'a Girmek" Videosuyla Geçmişe Gidiyoruz

Şu an hayatımızın bir parçası olsa da Instagram, hayatımıza 2010 yılında girdi. Bu dijital platform, sosyal medya dünyasına damga vuran bir yenilik olarak karşımıza çıktı ve kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Hatta o dönem kullanılan pek çok sosyal medya uygulamasını geride bıraktırdı. Peki Instagram ilk yıllarında nasıl görünüyordu?

Bir sosyal medya kullanıcısı 2012 yılında Instagram'ın nasıl göründüğünü bir video ile gösterdi. Instagram'ın tasarımı ve paylaşılan fotoğraflar her birimiz o günlere götürdü.