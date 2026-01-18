onedio
Nostaljiye Doymuyoruz: Şimdi de "2012'de Instagram'a Girmek" Videosuyla Geçmişe Gidiyoruz

Pelin Yelda Göktepe
18.01.2026 - 14:10

Şu an hayatımızın bir parçası olsa da Instagram, hayatımıza 2010 yılında girdi. Bu dijital platform, sosyal medya dünyasına damga vuran bir yenilik olarak karşımıza çıktı ve kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Hatta o dönem kullanılan pek çok sosyal medya uygulamasını geride bıraktırdı. Peki Instagram ilk yıllarında nasıl görünüyordu?

Bir sosyal medya kullanıcısı 2012 yılında Instagram'ın nasıl göründüğünü bir video ile gösterdi. Instagram'ın tasarımı ve paylaşılan fotoğraflar her birimiz o günlere götürdü.

Kahverengi ikon, yüksek efektli fotoğraflar...

Kahverengi ikon, yüksek efektli fotoğraflar...

O dönemde Instagram'ın polaroid kameralardan ilham alınan kahverengi bir ikonu vardı. Fotoğrafları ise uygulamanın kendi içinde olan birkaç efekt ile renklendiriyorduk. Bu yüzden bütün fotoğraflar da birbirine benziyordu. Bugün hayatımızın bir parçası olan uygulama tamamen farklı gözüküyor. Ayrıca eskiden hayatımızdaki bazı detayları paylaşırken şimdi, Instagram'da paylaşmak için etkinlikler yapanlar bile var. Bu değişime canlı canlı tanıklık edenler de olan biteni şaşkınlıkla izliyor.

Hazır nostalji demişten, 2016'ya bir yolculuğa çıkalım;

