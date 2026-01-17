Alman Yayıncı David Suppes, 2006'de ve Günümüzde 100 Bin Euro’ya Ne Kadar Altın Alınabildiğini Gösterdi

Son zamanlarda, altın fiyatları ani bir şekilde yükseldi ve rekor üzerine rekor kırdı. Bu durum, ekonomi piyasalarını yakından takip edenlerin ve yatırımcıların en büyük gündemi haline geldi haliyle. Altın, tarih boyunca güvenilir bir yatırım aracı olarak kabul edildiği için, fiyatlarındaki bu ani ve belirgin artış, hem finans dünyasının hem de halkın ilgisini çekti.

Alman yayıncı David Suppes, 2006'da ve günümüzde 100 Bin Euro’yaa alınabilen altın miktarını karşılaştırdı. Ortaya ise ciddi bir fark çıktı.