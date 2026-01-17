onedio
Alman Yayıncı David Suppes, 2006'de ve Günümüzde 100 Bin Euro’ya Ne Kadar Altın Alınabildiğini Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
17.01.2026

Son zamanlarda, altın fiyatları ani bir şekilde yükseldi ve rekor üzerine rekor kırdı. Bu durum, ekonomi piyasalarını yakından takip edenlerin ve yatırımcıların en büyük gündemi haline geldi haliyle. Altın, tarih boyunca güvenilir bir yatırım aracı olarak kabul edildiği için, fiyatlarındaki bu ani ve belirgin artış, hem finans dünyasının hem de halkın ilgisini çekti.

Alman yayıncı David Suppes, 2006'da ve günümüzde 100 Bin Euro’yaa alınabilen altın miktarını karşılaştırdı. Ortaya ise ciddi bir fark çıktı.

Ülkemizde ve dünyada durum nasıl?

2006 yılında 100 bin Euro ile Avrupa’da yaklaşık 6,9 kilogram altın alınabiliyorken, günümüzde bu miktar yaklaşık 714 grama kadar gerilemiş durumda. Bu da Euro’nun altın karşısında 20 yılda yaklaşık 10 kat değer kaybettiğini gösteriyor. Türkiye tarafında ise tablo çok daha çarpıcı. 2006 başında 100 bin TL ile bir yatırımcı 4,2 kilogramdan fazla altın alabiliyorken, bugün aynı miktar para ile sadece 15,6 gram altın alınabiliyor. Bu devasa farkın temel sebebi, altının ons fiyatının küresel ölçekte artmasının yanı sıra, Türk lirasının döviz kurları karşısında yaşadığı değer değişimi.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
