onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Ölçüm Cihazıyla Zemzem, Musluk Suyu ve Arıtma Sularının Kalitesi Ölçtü

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Ölçüm Cihazıyla Zemzem, Musluk Suyu ve Arıtma Sularının Kalitesi Ölçtü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.01.2026 - 19:11

İçerik Devam Ediyor

Su, sağlığımız için hayati bir öneme sahip bildiğiniz üzere. Dolayısıyla, tükettiğimiz suyun kalitesi, sağlığımızı doğrudan etkileyen bir faktör. Pek çok hastalığın önlenmesinde önemli bir rol oynayan su, aynı zamanda vücudumuzun düzgün çalışmasını da sağlıyor. Bu nedenle, su tüketimimizde kaliteye önem vermemiz gerekiyor. 

Bir sosyal medya kullanıcısı ölçüm cihazı kullanarak zemzem, musluk ve arıtma sularının kalitesi ölçtü. Sonuçlar ise kafaları karıştırdı.

Kaynak: https://x.com/aykiricomtr/status/2016...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki sonuçlar neyi gösteriyor?

Peki sonuçlar neyi gösteriyor?

  • Kaynatılmış ve Soğutulmuş Musluk Suyu: Yaklaşık 262 ppm

  • Arıtma Suyu: Yaklaşık 44-46 ppm

  • Zemzem Suyu: Yaklaşık 350 ppm

  • Normal Musluk Suyu (İstanbulYaklaşık 266 ppm.

Videodaki araç, suyun temizliğini değil sadece içindeki mineral yoğunluğunu (TDS) ölçüyor. Bu nedenle arıtma suyunun düşük (44 ppm) çıkması onun minerallerden arındırılmış ve 'yumuşak' olduğunu, Zemzem suyunun yüksek (350 ppm) çıkması ise kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller bakımından doğal olarak çok zengin olduğunu gösteriyor. Videodaki kişilerin yüksek değeri 'kirlilik' gibi yorumlaması teknik bir yanılgı. Çünkü TDS cihazı suyun zararlı olup olmadığını değil, sadece içindeki çözünmüş madde miktarını ölçer.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın