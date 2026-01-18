onedio
Kaşıntıdan Delirmeye Son: Bir Kadın Kıyafetlerdeki Etiketleri Kusursuz Bir Şekilde Çıkarma Yöntemini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.01.2026 - 13:21

Kıyafet etiketleri bazen başımıza bela olabiliyor. Bazılarında sayfalarca etiket bulunabiliyor.Bu etiketleri kesmeye kalktığımızda ise, durum daha da kötü bir hal alıyor. Çünkü bu sefer de etiketlerin keskin kalan uçları genellikle tahammül edilemez bir kaşıntıya neden oluyor.

'whobusesayar' isimli içerik üreticisi, etiketleri sökmenin hem kolay hem de en temiz yöntemini paylaştı. Yöntem pek çok kişiyi basit ama sinir bozucu bir dertten kurtardı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DTbF5Q0gPt5/
Kıyafetle birlikte dikilen etiketlere dikkat!

Kıyafetle birlikte dikilen etiketlere dikkat!

Bazı etiketler kıyafetle birlikte dikildiğinden, o ipi kestiğinizde kıyafetinizin de yırtılma ihtimali var. Bu yüzden etiketi bu yöntemle sökerken, etiketin daha sonra dikilmiş olduğundan emin olun.

