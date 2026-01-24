onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Evlerine Çağırdıkları Temizlikçinin Düzgün Temizlik Yapıp Yapmadığını Ördeklerle Kontrol Eden Çift Tepki Çekti

Evlerine Çağırdıkları Temizlikçinin Düzgün Temizlik Yapıp Yapmadığını Ördeklerle Kontrol Eden Çift Tepki Çekti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.01.2026 - 19:35

Evde temizlik hizmeti almak sınıfsal bir mesele elbette. Bunun yanında evde yapılacak profesyonel temizlikten önce ya da sonra temizlik yapanların sayısı bir hayli fazla. Çünkü pek çok kişi başka birinin yaptığı temizliğe güvenmiyor. Bunun için ilginç yöntemler bulanlar da var. 

Sosyal medyada bir çiftin bulduğu yöntem tüm temizlik kontrol yöntemlerini unutturdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evlerine yardımcı çağıran bir çiftin bıraktığı not, sosyal medyada tartışmaların fitilini ateşledi.

Evlerine yardımcı çağıran bir çiftin bıraktığı not, sosyal medyada tartışmaların fitilini ateşledi.

Çift, temizlik için eve gelen görevlinin her köşeye ulaşıp ulaşmadığını test etmek için evin her bir köşesine 100 minik plastik ördek sakladı. Topladığı ördekleri koyması için de bir kavanoz bıraktı.

"Bunu, işin layığıyla yapıldığından emin olmak için yapıyoruz."

"Bunu, işin layığıyla yapıldığından emin olmak için yapıyoruz."

Bunu temizliğin düzgün yapılıp yapılmadığını kontrol etmek için yaptıklarını belirten çiftin yöntemini mantıklı bulanlar da oldu fakat pek çok kişi, yapılanı çok saygısızca buldu.

Sosyal medyada viral olan o görüntülere pek çok yorum geldi;

Sosyal medyada viral olan o görüntülere pek çok yorum geldi;
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Fikri mantıklı bulanlar da oldu.

Fikri mantıklı bulanlar da oldu.
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ikigai

Burada paylaşılan bir içerik vardı, duştayken şampuan sabun kullanmadığından şüphelenen kadın , erkek arkadaşının şampuan sabun vs altına çizikler atmış . Ye... Devamını Gör

Hakann

Ben olsam bütün ördekleri alırdım sonra odama banyoma süs yapardım 😁