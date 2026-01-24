Evlerine Çağırdıkları Temizlikçinin Düzgün Temizlik Yapıp Yapmadığını Ördeklerle Kontrol Eden Çift Tepki Çekti
Evde temizlik hizmeti almak sınıfsal bir mesele elbette. Bunun yanında evde yapılacak profesyonel temizlikten önce ya da sonra temizlik yapanların sayısı bir hayli fazla. Çünkü pek çok kişi başka birinin yaptığı temizliğe güvenmiyor. Bunun için ilginç yöntemler bulanlar da var.
Sosyal medyada bir çiftin bulduğu yöntem tüm temizlik kontrol yöntemlerini unutturdu.
Evlerine yardımcı çağıran bir çiftin bıraktığı not, sosyal medyada tartışmaların fitilini ateşledi.
"Bunu, işin layığıyla yapıldığından emin olmak için yapıyoruz."
Sosyal medyada viral olan o görüntülere pek çok yorum geldi;
Fikri mantıklı bulanlar da oldu.
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Burada paylaşılan bir içerik vardı, duştayken şampuan sabun kullanmadığından şüphelenen kadın , erkek arkadaşının şampuan sabun vs altına çizikler atmış . Ye... Devamını Gör
Ben olsam bütün ördekleri alırdım sonra odama banyoma süs yapardım 😁
😡😡😡