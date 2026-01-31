Listenin İlk Sırası Şaşırtmadı: İstanbul'ın En Tehlikeli 7 İlçesi

İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Fakat elbette her şehrin olduğu gibi İstanbul'un da her bölgesi aynı değil. İstanbul'un her bir semti, kendine özgü dokusu ve karakteri ile biliniyor. Kimisi lüks yaşam tarzıyla biliniyorken kimileri ise 'tehlikeli' oluşu ile biliniyor. Peki İstanbul'un en tehlikeli ilçeleri hangileri?

Çeşitli konularda halkın ortak görüşleri ile oluşturulan listeleri paylaşan 'genctg' İstanbul'un en tehlikeli 7 ilçesini sıraladı. Listenin ilk sırası şaşırtmazken, bazı ilçelerin listede yer alması şaşırttı.