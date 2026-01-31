onedio
Listenin İlk Sırası Şaşırtmadı: İstanbul'ın En Tehlikeli 7 İlçesi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.01.2026 - 16:58 Son Güncelleme: 31.01.2026 - 18:05

İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Fakat elbette her şehrin olduğu gibi İstanbul'un da her bölgesi aynı değil.  İstanbul'un her bir semti, kendine özgü dokusu ve karakteri ile biliniyor. Kimisi lüks yaşam tarzıyla biliniyorken kimileri ise 'tehlikeli' oluşu ile biliniyor. Peki İstanbul'un en tehlikeli ilçeleri hangileri? 

Çeşitli konularda halkın ortak görüşleri ile oluşturulan listeleri paylaşan 'genctg' İstanbul'un en tehlikeli 7 ilçesini sıraladı. Listenin ilk sırası şaşırtmazken, bazı ilçelerin listede yer alması şaşırttı.

Listeye hak verenler kadar yanlış bulanlar da oldu. Listeye göre İstanbul'un en tehlikeleri ilçeleri;

1. Esenyurt

2. Fatih

3. Küçükçekmece

4. Pendik

5. Kadıköy

6. Ümraniye

7. Gaziosmanpaşa

