Kiracılar Dikkat! Kentsel Dönüşüm Sonrası 1 Yıllık Kira Bedeli Tutarında Tazminat Davası Açabilirsiniz

Bildiğiniz üzer ülkemiz bir deprem ülkesi. Peş peşe yaşadığımız acı depremlerin ardından Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projeleri de hızlandı. Bunun yanında sürekli değişen konut piyasası, hem ev sahiplerini hem de kiracıları yakından ilgilendiren hukuki süreçleri beraberinde getiriyor. Bu süreçte iki tarafında sahip olduğu çeşitli haklar var.

Avukat Büşra Kiraz, kentsel dönüşüm nedeniyle evini tahliye etmek zorunda kalan kiracıların, bina yeniden inşa edildikten sonra sahip oldukları 'öncelikli kiralama hakkı' ve bu hakkın ihlali durumunda doğan tazminat süreçlerini anlattı. Pek çok kişinin haberdar olmadığı bu hak özellikle kiracıların dikkatini çekti.