Kiracılar Dikkat! Kentsel Dönüşüm Sonrası 1 Yıllık Kira Bedeli Tutarında Tazminat Davası Açabilirsiniz

Kiracılar Dikkat! Kentsel Dönüşüm Sonrası 1 Yıllık Kira Bedeli Tutarında Tazminat Davası Açabilirsiniz

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
24.01.2026 - 21:55

Bildiğiniz üzer ülkemiz bir deprem ülkesi. Peş peşe yaşadığımız acı depremlerin ardından Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projeleri de hızlandı. Bunun yanında sürekli değişen konut piyasası, hem ev sahiplerini hem de kiracıları yakından ilgilendiren hukuki süreçleri beraberinde getiriyor. Bu süreçte iki tarafında sahip olduğu çeşitli haklar var.

Avukat Büşra Kiraz, kentsel dönüşüm nedeniyle evini tahliye etmek zorunda kalan kiracıların, bina yeniden inşa edildikten sonra sahip oldukları 'öncelikli kiralama hakkı' ve bu hakkın ihlali durumunda doğan tazminat süreçlerini anlattı. Pek çok kişinin haberdar olmadığı bu hak özellikle kiracıların dikkatini çekti.

Peki nedir bu öncelikli kiralama hakkı?

Peki nedir bu öncelikli kiralama hakkı?

Kanuna göre riskli yapı olarak tespit edilip yıkılan binanın yerine yenisi yapıldığında, ev sahibi yeni daireyi kiraya vermek isterse, bu teklifi ilk olarak eski kiracısına yapmak zorunda. Eğer ev sahibi, eski kiracısına herhangi bir teklifte bulunmadan yeni bir kiracıyla anlaşırsa, eski kiracının dava açma hakkı doğuyor. Hukuki sürecin takip edilmesi ve ihlalin tespit edilmesi durumunda eski kiracı, mülk sahibinden bir yıllık kira bedeli tutarında tazminat talep edebiliyor.

