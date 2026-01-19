onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Psikolog Yağmur Kileci Açıkladı: Aldatanlar Neden Hem Eşinden Hem Sevgilisinden Vazgeçmek İstemiyor?

Psikolog Yağmur Kileci Açıkladı: Aldatanlar Neden Hem Eşinden Hem Sevgilisinden Vazgeçmek İstemiyor?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.01.2026 - 09:05

İçerik Devam Ediyor

Aldatılmak, insanların yaşadığı en yıkıcı durumlardan biri. Bu durum, güvende sarsar ve insanların duygusal dengesini alt üst eder. Aldatma eylemi aslında aldatan kişi ile ilgili olmasına rağmen aldatılan kişinin kendisini değersiz hissetmesine ve yaşam enerjisini kaybetmesine neden olur. Peki neden insanlar bir ilişkisini bitirip bir başka ilişkiye başlamak yerine aldatma yoluna gidiyor?

Psikolog Yağmur Kileci, evli birinin neden hem eşinden hem sevgilisinden vazgeçemediği sorusunu yanıtladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evli birinin neden hem eşinden hem de sevgilisinden neden vazgeçemediğine dair üç temel sebep sıraladı;

Evli birinin neden hem eşinden hem de sevgilisinden neden vazgeçemediğine dair üç temel sebep sıraladı;

  • Bağımlılık: Eşiyle kurduğu mevcut düzeni, alışkanlıklarını ve sağladığı güven duygusunu bırakmakta zorlanması.

  • Doyurulmayan İhtiyaçlar: Eşinden göremediği ilgiyi sevgilisinde bulması ve başka biri tarafından beğenilmenin egosunu okşaması.

  • Kaçış: Sorumluluklardan uzaklaşarak kendini daha özgür ve değerli hissetme arzusu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın