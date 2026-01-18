Yine Bir Liste Geldi: Bu Sefer de Hatice Kübra Tongar "Evlenilmeyecek Erkekler" Listesini Açıkladı

Son dönemde pek çok ilişki ve evlilik tavsiyesine rastlıyoruz. Pek çok farklı alanda uzman kişiler 'Asla evlenilmemesi gereken erkekler' ya da 'Uzak durulması gereken kadınlar' gibi listeler sunuyor. Günümüzün değişen dünyası ve tamamen farklılaşan iletişim anlatışı ile bu listelere ihtiyaç artmış olacak ki, pek çoğu oldukça beğeniliyor.

Bir 'Asla evlenilmemesi gereken erkekler' listesi de açıklamalarıyla sık sık gündem olan Hatice Kübra Tongar'dan geldi. Kendisi açıklamalarıyla genel olarak insanları ikiye bölse de, yaptığı bu listeyle tüm kadınları ortak noktada birleştirdi.