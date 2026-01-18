onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yine Bir Liste Geldi: Bu Sefer de Hatice Kübra Tongar "Evlenilmeyecek Erkekler" Listesini Açıkladı

Yine Bir Liste Geldi: Bu Sefer de Hatice Kübra Tongar "Evlenilmeyecek Erkekler" Listesini Açıkladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.01.2026 - 09:31

İçerik Devam Ediyor

Son dönemde pek çok ilişki ve evlilik tavsiyesine rastlıyoruz. Pek çok farklı alanda uzman kişiler 'Asla evlenilmemesi gereken erkekler' ya da 'Uzak durulması gereken kadınlar' gibi listeler sunuyor. Günümüzün değişen dünyası ve tamamen farklılaşan iletişim anlatışı ile bu listelere ihtiyaç artmış olacak ki, pek çoğu oldukça beğeniliyor. 

Bir 'Asla evlenilmemesi gereken erkekler' listesi de açıklamalarıyla sık sık gündem olan Hatice Kübra Tongar'dan geldi. Kendisi açıklamalarıyla genel olarak insanları ikiye bölse de, yaptığı bu listeyle tüm kadınları ortak noktada birleştirdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DTlJRGHEQ14/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hatice Kübra Tonga'a göre evlenilmeyecek erkekler;

Hatice Kübra Tonga'a göre evlenilmeyecek erkekler;

  • Kahrını çekmeyen: Sadece iyi günde değil, kötü günde de yanınızda olmayan, nazınızı ve siteminizi göğüsleyemeyen biriyle hayat geçmez.

  • Konuşamadığın: Üzüntünü, sevincini veya sıkıntını paylaşamadığın, iletişim kuramadığın biriyle evlenilmez.

  • Sorumsuz: Eşinin ve çocuğunun sorumluluğunu alamayan, aile yükümlülüklerinden kaçan erkekle evlenilmez

  • Ergenliğini atlatamamış: Yaşı ilerlemiş olsa bile hala vaktinin çoğunu oyun konsolu başında geçiren veya çocukça davranan, olgunlaşmamış kişiyle evlenilmez

  • Küsen: Her şeye zırt pırt küsen erkekle ömür geçmez.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın