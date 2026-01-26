Bir İçerik Üreticisi Suadiye'de Yaklaşık 42 Milyona Satılan Evle ABD'deki Evleri Karşılaştırdı

Türkiye'deki konut piyasası, akılalmaz bir noktaya geldi. Ev ve kira fiyatları, yetişilemez bir hızla yükselirken, bu durum hem kiracıları hem de ev almak isteyenleri zor duruma soktu. Bu durum, konut sektörünün dinamiklerini de değiştirdi. Yatırım yapmak isteyen pek çok kişi konut için yurt dışı seçeneklerini değerlendirmeye çalışıyor.

Bir içerik üreticisi Suadiye'de yaklaşık 42 milyon liralık bir daire ile Amerika’da aynı bütçeyle alınabilecek evleri karşılaştırdı. Ortaya ciddi bir fark çıktı.