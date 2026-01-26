onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir İçerik Üreticisi Suadiye'de Yaklaşık 42 Milyona Satılan Evle ABD'deki Evleri Karşılaştırdı

Bir İçerik Üreticisi Suadiye'de Yaklaşık 42 Milyona Satılan Evle ABD'deki Evleri Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.01.2026 - 14:09

İçerik Devam Ediyor

Türkiye'deki konut piyasası, akılalmaz bir noktaya geldi. Ev ve kira fiyatları, yetişilemez bir hızla yükselirken, bu durum hem kiracıları hem de ev almak isteyenleri zor duruma soktu. Bu durum, konut sektörünün dinamiklerini de değiştirdi. Yatırım yapmak isteyen pek çok kişi konut için yurt dışı seçeneklerini değerlendirmeye çalışıyor. 

Bir içerik üreticisi Suadiye'de yaklaşık 42 milyon liralık bir daire ile Amerika’da aynı bütçeyle alınabilecek evleri karşılaştırdı. Ortaya ciddi bir fark çıktı.

Kaynak: https://x.com/ZamHaberAjans/status/20...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Videoda karşılaştırılan tüm evlerin özelliklerini özetlersek;

Videoda karşılaştırılan tüm evlerin özelliklerini özetlersek;
  • Türkiye (İstanbul, Suadiye): Fiyat: 41.950.000 TL (Yaklaşık 1 milyon dolar).

Özellikler: Sahil parselinde, 3+1, net 120 m² genişliğinde bir apartman dairesi.

  • ABD, Florida: * Fiyat: 875.000 - 1.000.000 dolar arası.

Özellikler: Denize yakın, 2-3 yatak odalı, müstakil ve havuzlu evler.

  • ABD, California (Los Angeles): * Fiyat: 929.000 dolar.

Özellikler: 4 yatak odalı, Florida'daki evlerden daha geniş ve büyük bahçeli müstakil bir ev.

  • ABD, Ohio (Cincinnati): * Fiyat: 874.900 dolar.

Özellikler: 4 yatak odalı, 3 banyolu, çok geniş bir arazi üzerine kurulu, adeta 'saray yavrusu' olarak nitelendirilen çok büyük bir malikane.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın