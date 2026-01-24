O Kadar Sebze Varken Neden? Bir Türkolog "Hıyar" Hakarete Dönüşme Hikayesini Anlattı

Kaynak: https://www.instagram.com/edebiyatci....
Türkçe oldukça zengin ve renkli bir dil. Birçok kelimeyi, dilimize entegre olduğu için, asıl anlamının farkında olmadan kullanıyoruz. Bu durum, dilimizin karmaşıklığını ve çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Fakat üzerine düşünüp araştırma yaptığımızda da bize bambaşka kapılar açabiliyor.
Türkolog, Eğitimci, Yazar Ayça Akçay 'hıyar'ın neden hakaret olarak kullanıldığını anlattı. Herhangi bir sebze iken dilimize bu şekilde yerleşen 'hıyar'ın hikayesi pek çok kişinin ufkunu açtı.
Hıyar kelimesinin hakaret olarak kullanılması, aslında Osmanlı dönemindeki İstanbul'un bostan kültürüne ve özellikle Langa semtine dayanıyor.
