Z Kuşağı Y Kuşağı Derken Onları Unuttuk: Bir İçerik Üreticisi "X Kuşağını" Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.01.2026 - 13:37

Bildiğiniz üzere artık günümüzde insanlar X, Y, Z gibi kuşaklara net çizgilerle ayrılıyor. Her kuşak bir öncekinden olduka farklı ve bu durum zaman zaman tartışmalara neden oluyabiliyor. Bunu önlemek için kuşakları iyi tanımak gerekiyor. Bu çatışmaları engellemek adına, kuşakların özelliklerini derinlemesine anlamak büyük önem taşıyor. Bu bilgi, kuşaklar arası anlayışı ve iletişimi artırmada kritik bir role sahip.

Genel olarak Y ve Z kuşaklarını konuşuyoruz ama X kuşağını hep ihmal etti. 'samimi.bisey' isimli içerik üreticisi kendisinin de dahil olduğu X kuşağını anlattı. Anlattıkları özellikle X kuşağının beğenisini topladı.

1965-1980 arası doğanları yani X kuşağını kısaca şu özellikler ve deneyimlerle özetleyebiliriz;

  • Teknolojik Dönüşümün Tanığı: Dünyanın en büyük teknolojik değişimine şahitlik eden, analog dünya ile dijital dünya arasında 'eşsiz bir köprü' olan nesil olarak tanımlanıyorlar.

  • Bilgiye Erişim: Çocukluklarında bilgiye ulaşmanın yolu, gazetelerden kupon biriktirerek alınan ansiklopedilerdi.

  • İcatlarla Tanışma: Hesap makinesinde kelime türetmek veya televizyonu uzaktan kumanda ile yönetmek onlar için büyük bir mucizeydi.

  • İletişim Evrimi: Jetonlu telefonlardan kartlı ankesörlü telefonlara geçişi bizzat yaşadılar.

  • Veri Depolama: Disketlerden yapay zekaya (AI) uzanan sürece tanıklık ettiler.

  • Fotoğrafçılık: 36'lık filmlerin yanmasından endişe edilen günlerden, anlık selfie'lerin paylaşıldığı dijital hıza eriştiler.

  • Geçiş Nesli: Mektup yazan son nesil, robotlarla konuşan ise ilk nesil olma özelliğini taşıyorlar.

  • Ruh ve Hız Dengesi: Kendilerini 'Ruhu analog, hızı dijital' olan bir kuşak olarak tanımlıyorlar.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
