"Asla Param Yok Deme" Diyen Etkili iletişim Uzmanını Dinleyen Genç Babasının Beynini Yaktı

"Asla Param Yok Deme" Diyen Etkili iletişim Uzmanını Dinleyen Genç Babasının Beynini Yaktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.01.2026 - 09:10

Geçtiğimiz günlerde Etkili İletişim Eğitmeni Dilek Karadağ, önce  'Ter kokuyorsun' demek yerine söylenebilecek kibar ifadeleri paylaşmıştı. Ardından ise 'Asla param yok deme' diyerek paranın olmadığını söylemek için kullanılabilecek alternatif ifadeleri paylaşmıştı. 

'ilaydaggr' isimli sosyal medya kullanıcısı babasından para isterken, bu ifadeleri kullanmayı denedi. Babanın şaşkın bakışları ve kısa sürede olayı anlaması ise ileyenleri gülümsetti.

"Benim cüzdanımda yeller esmiyor"

"Benim cüzdanımda yeller esmiyor"

Genç kız önce 'Hazine-i nakdiyyem inzivaya çekildi' cümlesiyle durumu anlatmaya çalıştı. Elbette babası herhangi bir şey anlamadı. Ardından 'Cüzdanımı estetik bir aksesuar olarak taşıyorum' ve 'Cebimde dolaşan tek ses rüzgarın fısıltısı' cümleleri gelince baba durumu anladı. Etkili iletişim eğitmeni Karadağ'ın son alternatif cümle önerisi olan 'İdare sanatında yüksek lisans yapıyorum'a gerek bile kalmadı.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
