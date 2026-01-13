"Asla Param Yok Deme" Diyen Etkili iletişim Uzmanını Dinleyen Genç Babasının Beynini Yaktı

Kaynak: https://www.instagram.com/ilaydaggr/?...
Geçtiğimiz günlerde Etkili İletişim Eğitmeni Dilek Karadağ, önce 'Ter kokuyorsun' demek yerine söylenebilecek kibar ifadeleri paylaşmıştı. Ardından ise 'Asla param yok deme' diyerek paranın olmadığını söylemek için kullanılabilecek alternatif ifadeleri paylaşmıştı.
'ilaydaggr' isimli sosyal medya kullanıcısı babasından para isterken, bu ifadeleri kullanmayı denedi. Babanın şaşkın bakışları ve kısa sürede olayı anlaması ise ileyenleri gülümsetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Benim cüzdanımda yeller esmiyor"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın