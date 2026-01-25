onedio
Pakistan'da Çekilen Hijyen Kurallarından Uzak Görüntülerden Sonra Hükümet Yeni Kurallar Getirdi

Pelin Yelda Göktepe
25.01.2026 - 15:27 Son Güncelleme: 25.01.2026 - 15:32

Pakistan son yıllarda hijyenden uzak görüntüleri ile biliniyor bildiğiniz üzere. Birçok içerik üreticisi sadece bu sebeple ülkeyi ziyaret etti ve sayısız içerik üretildi. Videolarda hijyen koşullarının yetersizliği, Pakistan'ın gündelik yaşamının bir parçası haline gelmiş gibi görünüyordu.  Hükümet oluşan bu kötü imajı temizlemek için yeni bir adım attı. 

Sosyal medyada dünyanın dört bir yanından çektiği videoları paylaşan ve ülkeler hakkında bilgiler veren Berkan BilgiçPakistan'ın son durumunu paylaştı. Ortaya ise gerçekten şaşırtıcı görüntüler çıktı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@bilgicberkoo/...
Belirtilene göre ülkeye gelen yeni kurallar şöyle;

  • Bone Kullanımı: Sokak satıcılarının artık hijyen için bone takmaya başladığı görülüyor.

  • Sokak Doktorluğu ve Dişçiliği Yasağı: Eskiden yaygın olan 'sokak dişçileri' ve 'sokak doktorları' gibi denetimsiz tıbbi uygulamalar tamamen kaldırılmış.

  • Sokak Satışlarına Kısıtlama: Sosyal medyadaki paylaşımların da etkisiyle, özellikle sokakta yapılan bazı satışlar ve düzensiz tezgahlar yasaklanmış.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
