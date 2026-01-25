Pakistan'da Çekilen Hijyen Kurallarından Uzak Görüntülerden Sonra Hükümet Yeni Kurallar Getirdi

Pakistan son yıllarda hijyenden uzak görüntüleri ile biliniyor bildiğiniz üzere. Birçok içerik üreticisi sadece bu sebeple ülkeyi ziyaret etti ve sayısız içerik üretildi. Videolarda hijyen koşullarının yetersizliği, Pakistan'ın gündelik yaşamının bir parçası haline gelmiş gibi görünüyordu. Hükümet oluşan bu kötü imajı temizlemek için yeni bir adım attı.

Sosyal medyada dünyanın dört bir yanından çektiği videoları paylaşan ve ülkeler hakkında bilgiler veren Berkan BilgiçPakistan'ın son durumunu paylaştı. Ortaya ise gerçekten şaşırtıcı görüntüler çıktı.