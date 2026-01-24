Amerika'da Yaşayan Bir Türk "Fern Fırtınası" Uyarılarından Sonra Marketlerin Geldiği Hal Paylaştı

Amerika Birleşik Devletleri, coğrafi konumu nedeniyle sürekli fırtınalar yaşıyor. Kuzeyden gelen dondurucu Arktik hava ile Meksika Körfezi’nden yükselen sıcak ve nemli hava, arada engelleyici bir dağ sırası olmadığı için tam ortada çarpışıyor. Bu da yaşamı neredeyse felç eden doğa olaylarına sebep oluyor

Ülkede yine fırtına uyarısı verildi. Uyarının ardından günlerce eve kapanmaya hazırlanan halk marketlere koştu. Amerika'da yaşayan Osman Yegin, marketlerin son halini paylaştı. İnsanlar ekmek, su ve temel ihtiyaç malzemelerini adeta kapışarak stoklamaya başladı.