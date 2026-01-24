onedio
Amerika'da Yaşayan Bir Türk "Fern Fırtınası" Uyarılarından Sonra Marketlerin Geldiği Hal Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
24.01.2026 - 22:50

Amerika Birleşik Devletleri, coğrafi konumu nedeniyle sürekli fırtınalar yaşıyor. Kuzeyden gelen dondurucu Arktik hava ile Meksika Körfezi’nden yükselen sıcak ve nemli hava, arada engelleyici bir dağ sırası olmadığı için tam ortada çarpışıyor. Bu da yaşamı neredeyse felç eden doğa olaylarına sebep oluyor

Ülkede yine fırtına uyarısı verildi. Uyarının ardından günlerce eve kapanmaya hazırlanan halk marketlere koştu. Amerika'da yaşayan Osman Yegin, marketlerin son halini paylaştı. İnsanlar ekmek, su ve temel ihtiyaç malzemelerini adeta kapışarak stoklamaya başladı.

Bu paniğin sebebi ne?

Amerika genelinde 21 Ocak'tan itibaren yaklaşık 230 milyon insanı etkileyebilecek olan 'Fern' fırtınası için ciddi uyarılar verilmeye başlandı. Fırtınanın 23-24 Ocak tarihlerinde zirve yapacağı öngörüldüğü için, insanlar marketlere akın etti. 18 eyalette olağanüstü hal ilan edilirken günlerce sürebilecek elektrik kesintisi ve ulaşım felcine karşı da uyarı yapıldı.

