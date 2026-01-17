Bir Baba Almanya'da Kreşe Başlayan Oğlunun 1 Hafta İçindeki Değişimini Paylaştı

Almanya, tüm dünyada düzen ve disiplini ile tanınıyor. Almanlar, yaşamlarının her alanında sergiledikleri alışkanlıklarla bu disiplin ve düzenin nasıl halkın normali haline gelmiş olduğunu gösteriyor. Bu, onların iş hayatından sosyal yaşamlarına, eğitimden sanata kadar her alanda kendini gösteriyor. Almanya'nın bu özelliklerinin, onun dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olmasında büyük bir rol oynadığı düşünülüyor.

Oğlu Almanya'da kreşe başlayan bir baba, 1 haftada edindiği düzen alışkanlığını paylaştı. Ortaya çıkan görüntü özellikle annelerin beğenisini topladı.