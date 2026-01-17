onedio
Bir Baba Almanya'da Kreşe Başlayan Oğlunun 1 Hafta İçindeki Değişimini Paylaştı

Bir Baba Almanya'da Kreşe Başlayan Oğlunun 1 Hafta İçindeki Değişimini Paylaştı

17.01.2026 - 22:03

Almanya, tüm dünyada düzen ve disiplini ile tanınıyor. Almanlar, yaşamlarının her alanında sergiledikleri alışkanlıklarla bu disiplin ve düzenin nasıl halkın normali haline gelmiş olduğunu gösteriyor. Bu, onların iş hayatından sosyal yaşamlarına, eğitimden sanata kadar her alanda kendini gösteriyor. Almanya'nın bu özelliklerinin, onun dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olmasında büyük bir rol oynadığı düşünülüyor. 

Oğlu Almanya'da kreşe başlayan bir baba, 1 haftada edindiği düzen alışkanlığını paylaştı. Ortaya çıkan görüntü özellikle annelerin beğenisini topladı.

1 haftada kapmış.

1 haftada kapmış.

Oğlunun oldukça dağınık olduğunu belirten baba, kısa sürede edindiği bu alışkanlık karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Hatta bu duruma alışık olmayan adam bunu öğretirken şiddet uygulayıp uygulamadıklarını bile sorguladı. Çocuğunun ise herhangi bir şiddet olmadığını, yalnızca öğrettiklerini söylediğini belirtti.

