İçerik Üreticisi Meryem Can Kim Kardashian'ın İlginç İç Çamaşırlarını Denedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.01.2026 - 23:40

Kim Kardashin, dünya magazin tarihinin en sansasyonel ünlülerinden biri bildiğiniz üzere. Sadece kendisinin değil, tüm ailesinin de attığı her adım olay oluyor. Her biri ayrı ayrı kendi servetlerine sahip olan Kardashian'ların neredeyse her birinin kendine ait bir markası var. Kim Kardashian da kendi iç çamaşırı markasına sahip. 

İçerik üreticisi Meryem Can Kim Kardashian'ın ilginç iç çamaşırlarını denedi. Çamaşırların her birini birbirinden anlamsız bulan da oldu, oldukça beğenen de.

Kendi vücut tiplerini moda yapmışlardı.

Kardashian'lar yaptırdıkları sayısız estetikle ilginç bir vücut tipine ve sahip olduktan sonra bu vücut tipini moda haline getirmiş, ardından da estetik furyası tüm dünyayı sarmıştı. Hatta bugün herkesin birbirine benziyor olmasının temellerini Kardashian'lar atmıştı desek yeridir. Kim Kardashian'ın iç çamaşısı markası da tam olarak bu amaca hizmet ediyor ve bedeni tıpkı kendisininki gibi kum saati şekline getirmeyi amaçlıyor.

