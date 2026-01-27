onedio
Yeni Ritüelimiz Hayırlı Olsun: Bir Aile Dizimi Seansında Kadının Doğum Anını Canlandırdılar

Yeni Ritüelimiz Hayırlı Olsun: Bir Aile Dizimi Seansında Kadının Doğum Anını Canlandırdılar

27.01.2026 - 17:52

Günümüzde, özellikle sosyal medyada birçok ritüel ve manifest tekniğiyle karşılaşıyoruz. Bu yöntemler, insanların hayatlarını olumlu yönde etkileme ve arzuladıkları sonuçları elde etme çabalarının bir parçası. Özellikle pek çok açıdan hayatın son derece belirsiz olduğu bu dönemde insanlar bu tarz uygulamalara daha çok yöneliyor. 

Bir 'aile dizilimi' seansında gerçekeleştirilen uygulama sosyal medyada viral oldu. Doğum anı yeniden canlandırılan kadın, doğduktan sonra kundağa da sarıldı.

Peki nedir bu aile dizilimi?

Aile dizimi, bireyin yaşadığı psikolojik sorunların, ilişkilerindeki tıkanıklıkların veya tekrarlayan şanssızlıkların temelinde kendi hayatından ziyade atalarının yaşadığı travmaların (göç, ölüm, haksızlık vb.) yattığını savunan spiritüel bir terapi yöntemi. Bu yönteme göre aile sistemi bir denge üzerine kuruludur ve geçmiş kuşaklarda hakkı teslim edilmemiş veya dışlanmış her olay, sonraki nesillerde bir tür 'duygusal miras' olarak kendini gösterir. Seanslarda ise bu aile sistemi sembolik olarak canlandırılarak söz konusu düğümlerin çözülmesi ve bireyin bu yüklerden özgürleşmesi amaçlanır.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
