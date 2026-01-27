Yeni Ritüelimiz Hayırlı Olsun: Bir Aile Dizimi Seansında Kadının Doğum Anını Canlandırdılar

Günümüzde, özellikle sosyal medyada birçok ritüel ve manifest tekniğiyle karşılaşıyoruz. Bu yöntemler, insanların hayatlarını olumlu yönde etkileme ve arzuladıkları sonuçları elde etme çabalarının bir parçası. Özellikle pek çok açıdan hayatın son derece belirsiz olduğu bu dönemde insanlar bu tarz uygulamalara daha çok yöneliyor.

Bir 'aile dizilimi' seansında gerçekeleştirilen uygulama sosyal medyada viral oldu. Doğum anı yeniden canlandırılan kadın, doğduktan sonra kundağa da sarıldı.