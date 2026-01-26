Sanatçı Kadriye Cengiz Köydeki Akrabasına Nü Tablo Hediye Edip Tepkisini Kaydetti

Nü tablo, hala birçok birey için çekinilen bir konu. Bu durumun temelinde genellikle toplumsal normlar ve kişisel değer yargıları yatıyor elbette. Kendi içinde birçok farklı türü ve tarzı barındıran bu sanat dalı, insan bedenini ve doğasını çıplak bir şekilde ifade etmenin bir yolu. Bu yüzden nü tablo, sanatseverler ve sanatçılar için vazgeçilmez bir değer taşıyor.

Sanatçı Kadriye Cengiz nü tablolarından birini, bir akrabasına hediye etti. Kadının tepkisi ise kahkahaya boğdu.