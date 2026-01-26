onedio
Sanatçı Kadriye Cengiz Köydeki Akrabasına Nü Tablo Hediye Edip Tepkisini Kaydetti

Sanatçı Kadriye Cengiz Köydeki Akrabasına Nü Tablo Hediye Edip Tepkisini Kaydetti

26.01.2026 - 09:41

Nü tablo, hala birçok birey için çekinilen bir konu. Bu durumun temelinde genellikle toplumsal normlar ve kişisel değer yargıları yatıyor elbette. Kendi içinde birçok farklı türü ve tarzı barındıran bu sanat dalı, insan bedenini ve doğasını çıplak bir şekilde ifade etmenin bir yolu. Bu yüzden nü tablo, sanatseverler ve sanatçılar için vazgeçilmez bir değer taşıyor. 

Sanatçı Kadriye Cengiz nü tablolarından birini, bir akrabasına hediye etti. Kadının tepkisi ise kahkahaya boğdu.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DT7uC97CMDh/
"Sanat toplum içindir"

"Sanat toplum içindir"

'Sanat toplum içindir' diyen Kadriye Cengiz akrabasına tabloyu hediye etti. Tabloyu gören kadın ise kahkahaya boğuldu. Nü resmi 'Her yakası meydanda' olarak tanımlayan teyzenin kahkahaları izleyenleri de güldürdü.

