onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
"Yılan Zehri Ye, Tuhaf Zamanlarda Yaşa...": Farklı Ülkelerde İnsanlar Nasıl Beddua Ediyor?

"Yılan Zehri Ye, Tuhaf Zamanlarda Yaşa...": Farklı Ülkelerde İnsanlar Nasıl Beddua Ediyor?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.01.2026 - 08:42

İçerik Devam Ediyor

Beddua, birçok dilde mevcut elbette. İnsanların öfkelendiği anda, küfürden daha büyük bir etkiyle karşı tarafa öfkesini anlatmak için beddualara başvuruyor. Zaten zengin bir dil olan Türkçe'de beddualar konusunda oldukça zengin. Hatta bu konuda geniş bir yelpazeye sahip. Peki diğer ülkelerde insanlar nasıl beddua ediyor?

'baturalpergin' farklı ülkelerin yaygın beddualarını araştırdı. Bedduların da ülkenin kültürü ve tarihinden nasıl etkilendiği net bir şekilde görüldü.

Kaynak: https://www.instagram.com/baturalperg...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kültürlere göre beddualar ve orijinalleri şöyle;

Kültürlere göre beddualar ve orijinalleri şöyle;

  • İran: Yılan zehri ye! — Zahre-mâr!

  • Çin: Tuhaf zamanlarda yaşayasın! — Nìng wéi tàipíng quǎn, bù zuò luànshì rén

  • Romanya: Seni köpekler yesin! — Mânca-te-ar câinii!

  • Fransa: Vebaya yakalan! — Que la peste t'étouffe!

  • Moğolistan: Gök seni temizlesin! — Tenger tseverleg!

  • Yahudi (Yidiş): Bütün dişlerin dökülsün! — Zoln dir oysfaln ale tseyner!

  • İspanya: Yıldırım çarpsın! — ¡Que te parta un rayo!

  • Hindistan: Yüzün kararsın! — Muh kala ho!

  • Avrupa (Genel): Seni şeytan alsın! — The devil take you! / Te vinger el diablo!

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın