İsmini İlk Kez Televizyonda Duyan Miniğin Şaşkınlığı İçinizi Isıtacak

Bebekler için dünya yeni bir keşif alanı. Biz yetişkinlerin günlük hayatta sıradan olan her detay, onlar için yeni ve şaşırtıcı bir deneyim. Bebeklerin bu dünyayı keşfetme süreci, onların gelişimlerinde hayati bir rol oynarken yetişkinlere de yeni bir bakış açıcı kazandırabiliyor.

'dilarakaraell' isimli sosyal medya kulanıcısı, minik kızı Asya'nın, ismini ilk kez TV'de duyduğu anları paylaştı. İsmini Kadir İnanır'dan duyan minik Asya'nın şaşkınlığı kalpleri ısıttı.