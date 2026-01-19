onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
İsmini İlk Kez Televizyonda Duyan Miniğin Şaşkınlığı İçinizi Isıtacak

İsmini İlk Kez Televizyonda Duyan Miniğin Şaşkınlığı İçinizi Isıtacak

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.01.2026 - 09:49 Son Güncelleme: 19.01.2026 - 10:28

İçerik Devam Ediyor

Bebekler için dünya yeni bir keşif alanı. Biz yetişkinlerin günlük hayatta sıradan olan her detay, onlar için yeni ve şaşırtıcı bir deneyim. Bebeklerin bu dünyayı keşfetme süreci, onların gelişimlerinde hayati bir rol oynarken yetişkinlere de yeni bir bakış açıcı kazandırabiliyor. 

'dilarakaraell' isimli sosyal medya kulanıcısı, minik kızı Asya'nın, ismini ilk kez TV'de duyduğu anları paylaştı. İsmini Kadir İnanır'dan duyan minik Asya'nın şaşkınlığı kalpleri ısıttı.

Kaynak: https://www.instagram.com/dilarakarae...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bebekler ismini kaç yaşından itibaren tanıyor?

Bebekler ismini kaç yaşından itibaren tanıyor?

Çoğu bebek, isminin kendisine ait özel bir ses dizisi olduğunu 4-6 ay arasında fark etmeye başlıyor. Bu süreçte bebekler ismi söylendiğinde size bakabilir, hareketlerini durdurabilir veya gülümseyebilir. 6 - 9 Ay Arası dönemde 'isim tanıma' becerisi netleşir. Bebek, ismini kalabalık bir gürültü içinden ayırt edebilir ve ismiyle hitap edildiğinde tutarlı bir şekilde tepki verir. 1 yaşına gelen bir bebeğin, ismine tepki vermesi beklenen bir gelişimsel basamaktır. İsimlerini televizyon gibi canlı olmayan bir yerden aldıklarında ise şaşkınlık yaşamaları doğaldır.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın