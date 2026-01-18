onedio
Selena'nın Ekrem Amcası Hakan Altıner TikTok Filtresi Denerken Müstesna Karakterini Tanıyamadı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
18.01.2026

Selena, televizyonumuzun efsane dizilerinden biri. Bir nesil onunla büyüdü desek yeridir. Başrollerinde Sinem Kobal, Hakan Altıner, Selda Özbek, Gökhan Keser gibi isimlerin yer aldığı fantastik çocuk dizisi bugün hala herkesin ara ara dönüp izlediği yapımlar arasında. 

Dizinin Ekrem Amcası Hakan Altıner, TikTok'ta Selena karakterlerini sıraladığı bir filtre denedi, Dizide Parla Şenol'un canlandırdığı Müstesna karakterini tanımaması dikkat çekti.

Kurtlar Vadisi'ni reddedip Selena'da oynamış

Hakan Altıner, 3 katı daha fazla ücret teklif edilmesine rağmen, Kurtlar Vadisi dizinden gelen teklif reddedip Selena dizisinde oynamayı tercih ettiğini açıklamıştı. 'İyi ya da kötü, bir karakterle anılıyorsunuz. Ben de çocuğumun beni bir mafya karakteriyle değil, sevilen bir figürle hatırlamasını istedim.' diyen Altıner'in açıklaması kimilerine tatlı gelirken kimileri mantıksız bulmuştu.

