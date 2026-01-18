Selena'nın Ekrem Amcası Hakan Altıner TikTok Filtresi Denerken Müstesna Karakterini Tanıyamadı

Hakan Altıner, 3 katı daha fazla ücret teklif edilmesine rağmen, Kurtlar Vadisi dizinden gelen teklif reddedip Selena dizisinde oynamayı tercih ettiğini açıklamıştı. 'İyi ya da kötü, bir karakterle anılıyorsunuz. Ben de çocuğumun beni bir mafya karakteriyle değil, sevilen bir figürle hatırlamasını istedim.' diyen Altıner'in açıklaması kimilerine tatlı gelirken kimileri mantıksız bulmuştu.