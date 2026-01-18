Selena'nın Ekrem Amcası Hakan Altıner TikTok Filtresi Denerken Müstesna Karakterini Tanıyamadı

Selena, televizyonumuzun efsane dizilerinden biri. Bir nesil onunla büyüdü desek yeridir. Başrollerinde Sinem Kobal, Hakan Altıner, Selda Özbek, Gökhan Keser gibi isimlerin yer aldığı fantastik çocuk dizisi bugün hala herkesin ara ara dönüp izlediği yapımlar arasında.
Dizinin Ekrem Amcası Hakan Altıner, TikTok'ta Selena karakterlerini sıraladığı bir filtre denedi, Dizide Parla Şenol'un canlandırdığı Müstesna karakterini tanımaması dikkat çekti.
Kurtlar Vadisi'ni reddedip Selena'da oynamış
