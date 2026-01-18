onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Joy Awards Gecesinde Hazal Kaya’nın Meryem Uzerli’yi Görünce Verdiği Tepki Ortalığı Karıştırdı!

Joy Awards Gecesinde Hazal Kaya’nın Meryem Uzerli’yi Görünce Verdiği Tepki Ortalığı Karıştırdı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.01.2026 - 10:53

Joy Awards 2026 gecesi Türk oyuncuların geçidine sahne olurken, gecenin en çok konuşulan anlarından biri Hazal Kaya ile Meryem Uzerli arasında yaşandı. Uzerli’yi gören Hazal Kaya’nın verdiği “Yaşlan artık!” tepkisi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. 

İşte o diyalog ve gelen yorumlar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards 2026, bu yıl da görkemli anlara sahne oldu.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards 2026, bu yıl da görkemli anlara sahne oldu.

Hande Erçel, Barış Arduç, Halit Ergenç, Pınar Deniz, Tuba Büyüküstün, Büşra Develi Kaan Urgancıoğlu gibi Türk oyuncuların yoğun katılım gösterdiği gecede kırmızı halı adeta yıldızlar geçidine dönerken, hem şıklıklar hem de yaşanan sürpriz anlar uzun süre konuşuldu. Tuba Büyüküstün'ün sunucuya verdiği 'Türkçe' yanıt bunlardan biriydi.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri de Suudi Arabistan’da hâlâ büyük bir hayran kitlesine sahip olan Meryem Uzerli oldu.

Hazal Kaya ile Meryem Uzerli arasında yaşanan diyalog da geceye damga vuran anlardan oldu.

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın