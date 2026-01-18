Serenay Sarıkaya’nın Elbisesine Basan Kişiye Attığı Bakış Olay Yarattı!

Güzel oyuncu, ELLE Style Awards kapsamında “Yılın ELLE Kızı” ödülünün sahibi olurken, tercihi olan baştan aşağı kırmızı kombiniyle de tüm gözleri üzerine çekti. Yırtmaçlı elbisesi, kırmızı makyajı, kırmızı ayakkabıları ve uzun kırmızı kürküyle geceye damga vuran Sarıkaya, muhabirlerin “Gerçek kürk mü?” sorusuna da net bir şekilde “Tabii ki değil” yanıtını vermişti.

Sarıkaya’nın Blumarine marka kürkünün yaklaşık 3 bin 294 dolar, elbisesinin ise 1.918 dolar olduğu öğrenilmişti. Ancak geceden günler geçmesine rağmen konuşulan tek şey fiyatlar olmadı.