Serenay Sarıkaya'nın Elbisesine Basan Kişiye Attığı Bakış Olay Yarattı!

Serenay Sarıkaya’nın Elbisesine Basan Kişiye Attığı Bakış Olay Yarattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.01.2026 - 09:43

ELLE Style Awards 2026 gecesinin üzerinden günler geçmesine rağmen sosyal medyada bazı videolar gündem olmaya devam ediyor. Gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri Serenay Sarıkaya’ydı. Baştan aşağı kırmızı kombiniyle tüm bakışları üzerine topladı. Ancak bu kez konuşulan ne kürkü ne de elbisesiydi. Elbisesine basan kişiye attığı bakış olay oldu. 

Gelin birlikte bakalım 👇

Kaynak: 2. Sayfa

ELLE Style Awards 2026 gecesi yine her detayıyla günlerce konuşulacak anlara sahne oldu.

ELLE Style Awards 2026 gecesi yine her detayıyla günlerce konuşulacak anlara sahne oldu.

Kırmızı halı kombinlerinden sahnedeki anlara, kulis arkasından davetlilerin tepkilerine kadar gecede yaşanan her şey sosyal medyada tek tek masaya yatırıldı. Şıklık yarışının zirve yaptığı gecede ünlüler adeta podyuma çıkmış gibiydi.

Gecede kim ne giydi diye merak ediyorsanız bu içeriğimize göz atabilirsiniz:

Gecenin yıldızlarından biri ise her zamanki gibi Serenay Sarıkaya oldu.

Gecenin yıldızlarından biri ise her zamanki gibi Serenay Sarıkaya oldu.

Güzel oyuncu, ELLE Style Awards kapsamında “Yılın ELLE Kızı” ödülünün sahibi olurken, tercihi olan baştan aşağı kırmızı kombiniyle de tüm gözleri üzerine çekti. Yırtmaçlı elbisesi, kırmızı makyajı, kırmızı ayakkabıları ve uzun kırmızı kürküyle geceye damga vuran Sarıkaya, muhabirlerin “Gerçek kürk mü?” sorusuna da net bir şekilde “Tabii ki değil” yanıtını vermişti.

Sarıkaya’nın Blumarine marka kürkünün yaklaşık 3 bin 294 dolar, elbisesinin ise 1.918 dolar olduğu öğrenilmişti. Ancak geceden günler geçmesine rağmen konuşulan tek şey fiyatlar olmadı.

Bu kez sosyal medyada gündem olan an, Serenay Sarıkaya’nın elbisesine birinin basmasıyla yaşandı.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
