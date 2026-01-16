onedio
Gelin Evi'nde Dev Bardaklarda Sunum Yapan Kadın Gerçeklik Algımızı Altüst Etti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.01.2026 - 15:58

Gelin Evi’nde yine “yok artık” dedirten bir an yaşandı. Bir yarışmacının dev çay bardağıyla yaptığı sunum stüdyodakileri şoke ederken, sosyal medya kullanıcıların da aklını karıştırdı. X'te (Twitter) “Bu gerçek mi, yapay zeka mı?” sorgulamaları başladı. Üstüne bir de tereyağından yapılan mum gelince ortalık iyice karıştı. 

İşte detaylar 👇

Hafta içi her gün Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve neredeyse her bölümüyle şaşırtan anlara sahne olan Gelin Evi, bu kez bir yarışmacının sıra dışı sunumuyla gündeme geldi.

Programda sergilenen dev çay bardağı, hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri şaşkına çevirdi. Gelin Evi’ne katılan yarışmacı, misafirlerine devasa boyuttaki çay bardaklarında çay ikram edince ortam bir anda karıştı.

Bardakların büyüklüğü karşısında önce diğer yarışmacılar, ardından sunucu Buse Varol neye uğradığını şaşırdı.

Stüdyoda yaşanan şaşkınlık kısa sürede sosyal medyaya da taşındı.

