Güllü’nün Şüpheli Ölümü Sonrası Aile İçi Savaş Büyüdü, Tuğberk Babasını Suçladı!

“Bende daha ne mesajlar var. Annemin kişisel olarak babama nasıl döndüğünün mesajları var. Babam zaten birçok kez anneme evlilik teklif etti.”

“Annenin hayatını baban mı mahvetti?” sorusuna ise “Mahvedenlerden biri. Ben zaten babama nefret ederek büyüdüm. Annemin çok gözyaşı dökmüşlüğü var. Bu saatten sonra bilsin ki onun böyle bir oğlu yok.” yanıtını verdi.