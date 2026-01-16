onedio
Güllü’nün Şüpheli Ölümü Sonrası Aile İçi Savaş Büyüdü, Tuğberk Babasını Suçladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.01.2026 - 12:54

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümünün ardından ailesindeki kriz büyüyor. Oğlu Tuğberk Yağız Gülter, bu kez babası hakkında çok ağır iddialarda bulundu. “Annemi yıllarca dövdü, büyük borçlar bıraktı” diyen Tuğberk’in sözleri gündeme bomba gibi düştü. 

İşte çok konuşulacak o açıklamaların detayları…

26 Eylül 2025’te hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümü, aradan geçen zamana rağmen hala gündemdeki yerini koruyor.

Ünlü sanatçının şüpheli ölümü tartışılmaya devam ederken, oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in açıklamaları da aile içindeki krizleri bir bir ortaya döküyor.

Hatırlarsanız, Güllü’nün vefatının ardından eski eşi Gürol Gülter de kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, kızının tutuklanmasının ardından “Gerçeği mahkemede kendi ağzından duymak istiyorum” demişti.

Son olarak Güllü'nün oğlu Tuğberk sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla adeta içini döktü, babası hakkında çok sert ifadeler kullandı.

Tuğberk Yağız Gülter, açıklamasında şu sözleri söyledi:

“Babamın nasıl tanındığı da malum! Benim canımdan çok sevdiğim annemi döverek ünlü olmuş bir adam o! Zamanında bu adamın 'Güllü'yi döven, burnunu kıran adam' olduğu biliniyor.”

Sözleri bununla da bitmeyen Tuğberk, babasıyla ilgili çok daha ağır iddialarda bulunarak geçmişte yaşananlara da dikkat çekti:

“Bende daha ne mesajlar var. Annemin kişisel olarak babama nasıl döndüğünün mesajları var. Babam zaten birçok kez anneme evlilik teklif etti.”

“Annenin hayatını baban mı mahvetti?” sorusuna ise “Mahvedenlerden biri. Ben zaten babama nefret ederek büyüdüm. Annemin çok gözyaşı dökmüşlüğü var. Bu saatten sonra bilsin ki onun böyle bir oğlu yok.” yanıtını verdi.

