Survivor'dan Elenen Dilan Çıtak'ın Acun Ilıcalı'ya Söyledikleri Olay Oldu!

Survivor’dan Elenen Dilan Çıtak’ın Acun Ilıcalı’ya Söyledikleri Olay Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.01.2026 - 10:03

Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026’da duygusal bir veda yaşandı. Yarışmanın henüz 3. haftasında adaya veda eden isim Dilan Çıtak oldu. Ancak Çıtak’ın vedası sadece elenmesiyle değil, yaptığı açıklamalarla da geceye damga vurdu. Daha önce babası İbrahim Tatlıses’e göndermeleriyle gündeme gelen Dilan Çıtak, bu kez veda konuşmasında gözyaşları içinde Acun Ilıcalı’ya söylediği sözlerle sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Survivor 2026'nın 15 Ocak akşamı yayınlanan bölümünde kırmızı ve mavi takım ödül oyunu için kıyasıya mücadele etti.

Survivor 2026’nın 15 Ocak akşamı yayınlanan bölümünde kırmızı ve mavi takım ödül oyunu için kıyasıya mücadele etti.

Günün sonunda ise eleme düellosu heyecanı yaşandı. Düelloda Lina, Seren Ay, Dilan Çıtak ve Meryem karşı karşıya geldi. Nefeslerin tutulduğu gecede Seren Ay rakiplerini eleyerek yarışmaya devam eden isim oldu.

Düelloyu kaybeden Dilan Çıtak, Kader Konseyi’ne çıktı. Yapılan oylama sonucunda Survivor macerası sadece 3 hafta süren Dilan Çıtak, adaya veda eden isim oldu.

Hatırlarsanız Dilan Çıtak, yarışmanın önceki bölümlerinde hayat hikayesini anlatırken gözyaşlarına boğulmuş ve babası İbrahim Tatlıses'e göndermelerde bulunmuştu.

Hatırlarsanız Dilan Çıtak, yarışmanın önceki bölümlerinde hayat hikayesini anlatırken gözyaşlarına boğulmuş ve babası İbrahim Tatlıses’e göndermelerde bulunmuştu.

“İnsanlar sanıyor ki; benim arkamda biri var ve ben o biri sayesinde bir yere geldim. Ama tam tersi; o birileri yüzünden hak ettiğim yere gelemedim.” sözleri uzun süre konuşulmuştu. Kendi kimliğiyle var olma mücadelesi verdiğini anlatan Çıtak, müzik kariyerinde yaşadığı zorluklardan ve dışlanmışlıktan da bahsetmişti:

“Ben ismimi ön plana taşımak için uğraşırken bir de olmadığım bir kimlikten kurtulmaya savaşıyorum. Ama diğer şarkıcılar öyle değil. Olmadıkları bir kimlikten kurtulup ondan sonra esas kimliklerini var etmek için savaşmıyorlar. Benim iki tane savaştığım alan var ve haliyle birazcık geride kalıyorum. O yüzden Dilan Çıtak’a biraz haksızlık yapıldı. Ama ben Dilan Çıtak’ım ve Dilan Çıtak olarak doğdum büyüdüm. Hiçbir zaman başka bir kültürle büyümedim.”

Ancak asıl dikkat çeken an, veda konuşmasında yaşandı.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
