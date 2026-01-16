Survivor’dan Elenen Dilan Çıtak’ın Acun Ilıcalı’ya Söyledikleri Olay Oldu!

“İnsanlar sanıyor ki; benim arkamda biri var ve ben o biri sayesinde bir yere geldim. Ama tam tersi; o birileri yüzünden hak ettiğim yere gelemedim.” sözleri uzun süre konuşulmuştu. Kendi kimliğiyle var olma mücadelesi verdiğini anlatan Çıtak, müzik kariyerinde yaşadığı zorluklardan ve dışlanmışlıktan da bahsetmişti:

“Ben ismimi ön plana taşımak için uğraşırken bir de olmadığım bir kimlikten kurtulmaya savaşıyorum. Ama diğer şarkıcılar öyle değil. Olmadıkları bir kimlikten kurtulup ondan sonra esas kimliklerini var etmek için savaşmıyorlar. Benim iki tane savaştığım alan var ve haliyle birazcık geride kalıyorum. O yüzden Dilan Çıtak’a biraz haksızlık yapıldı. Ama ben Dilan Çıtak’ım ve Dilan Çıtak olarak doğdum büyüdüm. Hiçbir zaman başka bir kültürle büyümedim.”