article/comments
article/share
Selena Gomez'in Eşi Benny Blanco’nun Saçlarından Boyuna Baştan Yaratılmış Hali Dillere Düştü!

Gülistan Başköy
16.01.2026 - 09:05

Hollywood’un en çok konuşulan çiftlerinden Selena Gomez ve Benny Blanco yine gündemde. Bu kez sebep Benny Blanco’nun yapay zekayla düzleştirilen saçları ve birkaç estetik dokunuşla yaratılan yeni hali! Sosyal medyada dolaşıma giren görsel yorum yağmuruna tutuldu. Kimi AI görseli olduğunu anlamadı “Aslında yakışıklıymış” dedi, kimi de goygoyun dibine vurdu. 😅

Gelin, bu iş nasıl buraya geldi birlikte bakalım. 👇

Hollywood’un son yıllarda en çok konuşulan çiftlerinden Selena Gomez ve Benny Blanco, evliliklerinin ardından da gündemden düşmemeye kararlı.

Nerede bir davet, nerede bir kırmızı halı varsa ikiliyi kol kola görmek artık kimseyi şaşırtmıyor.

Hatırlayanlar olacaktır; Selena Gomez ve Benny Blanco’nun hikayesi aslında 2019’da birlikte yaptıkları “I Can’t Get Enough” şarkısıyla başlamıştı. O zamanlar sadece “arkadaşıyız” deseler de, bu arkadaşlık 2023’te aşka, 2024’te nişana, 2025’te ise nikah masasına taşınmıştı. Düğünleri de tam Hollywood işi olmuş, “gizli yapıyoruz” denmesine rağmen davetiyesinden konukların kıyafetine kadar her detay sızmıştı. Düğün sonrası bir de yatak pozları vardı ki “ilk geceden bunu da mı paylaştınız?” dedirten o kareler günlerce konuşulmuştu.

O paylaşıma ve gelen yorumlara bu içeriğimizde yer vermiştik:

O günden sonra ikili adeta yapışık ikiz gibi gezmeye başladı.

Davet, gala, ödül töreni… Nerede bir organizasyon varsa Selena ve Benny orada. Son olarak 2026 Altın Küre haftasında da yine birlikte görüntülendiler. Ama bu kez gündem olan Selena değil, Benny Blanco’nun yapay zekayla baştan yaratılmış hali oldu.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan bir görselde, Benny Blanco’nun meşhur kıvırcık saçları dümdüz yapılmış, kısaltılmış, yüzüne birkaç estetik dokunuş eklenmiş, hatta boyu bile bir tık uzatılmıştı. Kısacası Benny, yapay zekanın elinden geçmiş ve bambaşka biri olmuştu. Görsel kısa sürede yayılınca olanlar oldu. Bazı kullanıcılar bunun yapay zeka olduğunu hiç fark etmedi ve “Adam meğer yakışıklıymış” diye yorum yaptı. Bazıları ise goygoyun dibine vurdu. 😄

İlginizi çekebilir:

