Selena Gomez'in Eşi Benny Blanco’nun Saçlarından Boyuna Baştan Yaratılmış Hali Dillere Düştü!

Davet, gala, ödül töreni… Nerede bir organizasyon varsa Selena ve Benny orada. Son olarak 2026 Altın Küre haftasında da yine birlikte görüntülendiler. Ama bu kez gündem olan Selena değil, Benny Blanco’nun yapay zekayla baştan yaratılmış hali oldu.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan bir görselde, Benny Blanco’nun meşhur kıvırcık saçları dümdüz yapılmış, kısaltılmış, yüzüne birkaç estetik dokunuş eklenmiş, hatta boyu bile bir tık uzatılmıştı. Kısacası Benny, yapay zekanın elinden geçmiş ve bambaşka biri olmuştu. Görsel kısa sürede yayılınca olanlar oldu. Bazı kullanıcılar bunun yapay zeka olduğunu hiç fark etmedi ve “Adam meğer yakışıklıymış” diye yorum yaptı. Bazıları ise goygoyun dibine vurdu. 😄