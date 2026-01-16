Selena Gomez'in Eşi Benny Blanco’nun Saçlarından Boyuna Baştan Yaratılmış Hali Dillere Düştü!
Hollywood’un en çok konuşulan çiftlerinden Selena Gomez ve Benny Blanco yine gündemde. Bu kez sebep Benny Blanco’nun yapay zekayla düzleştirilen saçları ve birkaç estetik dokunuşla yaratılan yeni hali! Sosyal medyada dolaşıma giren görsel yorum yağmuruna tutuldu. Kimi AI görseli olduğunu anlamadı “Aslında yakışıklıymış” dedi, kimi de goygoyun dibine vurdu. 😅
Gelin, bu iş nasıl buraya geldi birlikte bakalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hollywood’un son yıllarda en çok konuşulan çiftlerinden Selena Gomez ve Benny Blanco, evliliklerinin ardından da gündemden düşmemeye kararlı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O günden sonra ikili adeta yapışık ikiz gibi gezmeye başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın